7 звездных татуировок, которые имеют смысл

Сейчас очень сложно найти человека, у которого нет хотя бы одной татуировки. Звезды мирового шоу-бизнеса – не исключение. Звездные татуировки удивляют, о них говорят СМИ и ими восхищаются поклонники.

Накануне киевского международного фестиваля тату "Tattoo Сollection", который состоится на ВДНХ с 18 по 20 мая, сайт "24" собрал звездные татуировки, о которых в последнее время говорили соцсети.

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Открывает топ Есть посвящение малышам, живущих в каждом из нас. Тату Майли Сайрус с надписью "We Babies" (Мы все дети) в конце 2017 года появилась на правой ступне певицы – где-то между листом марихуаны и смайликом. Интересно то, что именно такими малыми пометками свое тело певица покрывает из года в год. Каждое тату – как фрагмент пазла, который складывается воедино в именно ту Майли, которую мы знаем через призму музыки и ТВ.



Татуировки Майли Сайрус

Татуировкой Kesh'и "Live Free" (Живи свободно) сказано, собственно говоря, все. И даже больше. Годы исков из-за сексуальных домогательств и судебной тяжбы с продюсером Dr. Luke в каком-то смысле разрушили ей карьеру, однако сделали сильнее. На сторону певицы стали такие мировые монстры шоу-бизнеса, как Леди Гага и Тейлор Свифт. Вместе они боролись за свободу девушки, тем самым, сделав движение #FreeKesha самой обсуждаемой темой шоу-биза.

Татуировки Кеши

Три года назад на пальце Сэма Смита появилось маленькое тату, которое вызвало бурную реакцию. Певец чернилами запечатлел на пальце знак ривенства в знак поддержки однополых свадеб. Интересно также то, что Сэм сделал тату именно на пальце, на котором мужчины носят обручальное кольцо.

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Татуировка Сэма Смита

Сердцеед и любимец девушек Эд Вествик редко изменял образу Чака Басса (сериал "Сплетница"). Все так и было, идеальный имидж плохого парня, только вот если бы не новое тату. Лед – растаял. По уши ввязавшись в отношения с Джессикой Cерфати, Эд набил себе такое же тату, как и у своей половинки. Отныне два сердце вместе, а мир потерял еще одного завидного парня.

Татуировки Эда Вествика и Джессики Cерфати

Кроме взрывчатых хитов, эпатажных нарядов и шоу, которым мог бы позавидовать сам Дэвид Боуи, Леди Гага является главой одной из крупнейших фан-баз мира. Своих поклонников она называет малыми монстрами, и вместе, кажется, им под силу все. В сегодняшнем мире они воюют против буллинга, расизма и гомофобии. И этот список можно продолжать еще долго. В любви своим фанам она признавалась тысячи раз, и однажды сделала это на своем теле.

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Тату Леди Гаги

Тело Джастина Бибера покрыто не одним тату. Многие из которых на самом деле затрагивают интересные темы. Последняя работа, например, Better at 70 (Лучшим в 70) – является посвящением певца работе над собой: над своими ошибками и недостатками. Как канадский певец отметил в своем Instagram: "Я хочу работать над собой каждый день, просто чтобы быть лучшим в 70".



Тату Джастина Бибера

Вряд ли кто мог бы поспорить с уровнем популярности Рианны, которой Time вручил в этом году позицию в рейтинге "100 самых влиятельных людей мира". Однако путь барбадосской певицы был непростым, с самого начала пришлось немало ломать стереотипов и доказывать свое. Поэтому в случае, когда нужно оперативно кого-то попросить помолчать, в 2012-м певица сделала себе тату "Shhh ..."



Тату Рианны