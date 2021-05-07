В 2015 году впервые в истории Украины официальные мероприятия по случаю завершения Второй мировой в Европе и победы над нацизмом проходили 2 дня – 8 и 9 мая. Что запланировано в 2021 – читайте далее.

Стоит знать Что отмечают 8 и 9 мая в Украине и почему красный мак заменил георгиевскую ленту

Киев

Источник: Официальный портал Киева

В столице по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встреча с ветеранами боевых действий.

6 мая в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" открылась фотовыставка "Миг истории". Ее можно посетить до 16 мая.

в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" открылась фотовыставка "Миг истории". Ее можно посетить до 16 мая. С 7 по 21 мая продлится выставка архивных документов. Посмотреть ее можно в режиме онлайн на сайте Государственного архива Киева.

продлится выставка архивных документов. Посмотреть ее можно в режиме онлайн на сайте Государственного архива Киева. 8 мая в День памяти и примирения в парке Вечной Славы проведут торжественную церемонию возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

в День памяти и примирения в парке Вечной Славы проведут торжественную церемонию возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. В этот же день в Музее оккупации Киева проведут встречу с ветеранами боевых действий. А в библиотеке имени Леси Украинки откроют выставку "Помнить ради будущего".

9 мая состоятся торжества "Помним – Побеждаем" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

состоятся торжества "Помним – Побеждаем" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Кроме этого, во время этого мероприятия на территории музея проведут поминальное богослужение и молебен за мир в Украине и защитников Отечества.

Одесса

Источник: Одесский городской совет

Заметим, что 8 мая в 10:00 в Одессе объявили общегородскую минуту молчания в честь памяти защитников Украины всех времен.

8 и 9 мая в 10:00 состоится возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу в парке имени Шевченко и проведение общего межконфессионального поминального молебна.

состоится возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу в парке имени Шевченко и проведение общего межконфессионального поминального молебна. Кроме этого, 8 – 9 мая в Одессе также будут проходить возложения цветов к братским могилам и монументам Пояса Славы.

в Одессе также будут проходить возложения цветов к братским могилам и монументам Пояса Славы. 9 мая в 10:15 будут возлагать цветы на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы ВМС ВСУ.

будут возлагать цветы на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы ВМС ВСУ. А в 11:00 – к стеле "Крылья Победы" на площади Десятого апреля, а в 12:00 – на Мемориале героической обороны Одессы 411-й береговой батареи.

– к стеле "Крылья Победы" на площади Десятого апреля, а – на Мемориале героической обороны Одессы 411-й береговой батареи. 9 мая в дендропарке Победы выступит духовой оркестр Одесского муниципального театра духовой музыки

в дендропарке Победы выступит духовой оркестр Одесского муниципального театра духовой музыки Также в этот день в 14:00 на территории Мемориала героической обороны Одессы выступит оркестр Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Ровно

Источник: Суспільне

В Ровно также уже утвердили план мероприятий ко Дню памяти и примирения и 76 годовщине победы над нацизмом во Второй мировой.

8 мая на Мемориале вечной славы в 10:15 стартует флешмоб "Возвращайся живым". Ветераны, а также представители власти будут возлагать там цветы.

на Мемориале вечной славы стартует флешмоб "Возвращайся живым". Ветераны, а также представители власти будут возлагать там цветы. В то же время в 11:00 на Аллее Героев кладбища "Новое" почтят память Героев Небесной Сотни и погибших Героев АТО. Состоится панихида, будут возлагать цветы.

на Аллее Героев кладбища "Новое" почтят память Героев Небесной Сотни и погибших Героев АТО. Состоится панихида, будут возлагать цветы. Уже в 13:00 в Ровненском краеведческом музее начнется тематическая экспозиция "Ровненщина в годы Второй мировой войны".

в Ровненском краеведческом музее начнется тематическая экспозиция "Ровненщина в годы Второй мировой войны". Вечером в 22:00 на Майдане музыки возле органного зала пройдет художественно-патриотическая акция "Первая минута мира".

на Майдане музыки возле органного зала пройдет художественно-патриотическая акция "Первая минута мира". 9 мая на Майдане Магдебургского права состоится торжественное возложение цветов к памятному знаку "Погибшим за Украину". Мероприятие запланировано на 10:15.

на Майдане Магдебургского права состоится торжественное возложение цветов к памятному знаку "Погибшим за Украину". Мероприятие запланировано На майдане Независимости с 10:00 до 18:00 можно будет посмотреть тематические выставки – "1939 – 1945. Помним! Побеждаем!" и "Украинская Вторая мировая".

можно будет посмотреть тематические выставки – "1939 – 1945. Помним! Побеждаем!" и "Украинская Вторая мировая". В 11:00 на военном мемориале кладбища Дубенское почтят подвиг победителей нацизма во Второй мировой войне. Состоится митинг-реквием "1939 – 1945. Никогда снова".

Житомир

Источник: телеграм-канал ТЖ

В Житомире 8 мая тоже почтят память погибших во Второй Мировой войне, а 9 мая отпразднуют День победы над нацизмом.

8 мая в 10:00 состоится торжественное возложение цветов к памятному знаку Победы на площади Победы

состоится торжественное возложение цветов к памятному знаку Победы на площади Победы В этот же день в 10:30 запланировано торжественное возложение цветов к Монументу Славы.

запланировано торжественное возложение цветов к Монументу Славы. В 11:00 9 мая состоится возложение цветов к памятному знаку Победы на площади Победы и переезд ветеранов к Монументу Славы. А в 11:30 – возложение цветов к Монументу Славы.

Винница

Источник: "Голос Украины"

В течение дня 9 мая в городе будут выступать художественные профессиональные коллективы с произведениями на военную тематику, а также призывающими к миру.

Среди этих коллективов – Академический городской хор имени Газинского, эстрадный оркестр "Вин-Бэнд", оркестр Центра военно-музыкального искусства Воздушных сил Украины.