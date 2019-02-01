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      80-летний мужчина умер от осложнений гриппа

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      В Кропивницком 80-летний мужчина умер от осложнений гриппа
      В Кропивницком 80-летний мужчина умер от осложнений гриппа / Фото из свободных источников

      В Кропивницком от осложнений гриппа умер 80-летний мужчина. Это первый летальный случай от осложнения заболевания в области.

      Известно, что мужчина не имел прививки от гриппа, пишет местный телеканал "Кировоград".

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      Заместитель директора областного лабораторного центра Надежда Оперчук отмечает, что у него диагностировали грипп A/Singapore (H3N2).

      Мужчина поздно обратился за медицинской помощью – на 5 день болезни, когда развилась тяжелая форма пневмонии – двусторонняя пневмония. Он был из группы медицинского риска – у него была астма, болезнь печени.

       
      Пневмония – что это?

      Это острое инфекционное воспаление легких, которое локализуется прежде всего в воздушных пузырьках, которые называются альвеолы. У здорового человека альвеолы наполнены воздухом и нормально функционируют при дыхании. А у больного пневмонией в альвеолах накапливаются слизь и жидкость, которые вызывают боль при дыхании и ограничивают поступление кислорода.

      Возбудителями пневмонии чаще всего бывают бактерии или вирусы, которые, как правило, передаются при непосредственном контакте с инфицированными людьми

      Единственной защитой от гриппа является вакцинация.

      Симптоми грипу
      Симптомы гриппа

      С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа и ОРВИ умерло 29 человек.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Новости Кропивницкого Грипп в Украине Медицина
      Источник: 24 Канал
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