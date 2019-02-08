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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      80% украинцев заявили, что готовы идти на выборы, – руководитель социологической группы Рейтинг

      Актуальное интервью 29 Читати новину українською

      О социологических опросах относительно предстоящих президентских выборов в программе "Актуальное интервью" рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

      О социологических опросах относительно предстоящих выборов

      – Часть кандидатов в президенты известны широкой общественности или хотя бы определенным категориям. Другая же часть – даже не региональные лидеры, а скорее представители политических или бизнес-структур.

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

      – Для определенного количества кандидатов президентские выборы – это возможность за не слишком большие средства провести пиар-кампанию перед парламентскими выборами.

      – Мы как социологи обнародуем для общего рассмотрения три колонки. В одной из них – все опрошенные в Украине, во второй – те, кто отметили, что так или иначе готовы принять участие в выборах. К третьей категории относятся те, кто еще сомневается, будут ли голосовать.

      – Когда мы анализируем результаты, то распределяем тех, кто еще не определились, и получаем цифры, которые могут быть приближенными к результатам выборов, если бы они состоялись уже завтра, например.

       

      Результати опитування соціологічної групи
      Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" за январь 2019 года

      Результати опитування соціологічної групи

      Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" за январь 2019 года

      – Процент лиц в наших опросах, которые заявляли, что в той или иной мере готовы принять участие в выборах президента, ранее составлял 65-75%. В течение последнего времени этот показатель достиг аж 80%. Конечно, это не значит, что все эти люди таки придут на выборы.

      Про электорат Зеленского

      – Лидером в наших опросах за январь является Владимир Зеленский. Его электорат состоит из нескольких категорий. Одна из них – это молодежь.

      – Украинское общество меняется и его отношение к политике также. Новые поколения стремятся услышать конкретные фразы от кандидатов в президенты: что и как они планируют делать.

      – К другой категории относятся те украинцы, которые разочарованы ситуацией в государстве. Выбирая такого несистемного кандидата как Зеленский они выражают форму протеста против существующей политики.

      – Электоратом Зеленского является и немало украинцев даже предпенсионного возраста. У каждого из политиков есть разные части электората. Кто-то голосует за кандидата, а кто-то голосует против других. Одни голосуют рационально, другие же – сердцем.

      Как будут проходить выборы президента Украины? 8 марта станет известен окончательный перечень кандидатов в президенты. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

       

      blog_ava
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики рейтинги
      Источник: 24 канал
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