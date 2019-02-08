80% украинцев заявили, что готовы идти на выборы, – руководитель социологической группы Рейтинг

О социологических опросах относительно предстоящих президентских выборов в программе "Актуальное интервью" рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

О социологических опросах относительно предстоящих выборов

– Часть кандидатов в президенты известны широкой общественности или хотя бы определенным категориям. Другая же часть – даже не региональные лидеры, а скорее представители политических или бизнес-структур.

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– Для определенного количества кандидатов президентские выборы – это возможность за не слишком большие средства провести пиар-кампанию перед парламентскими выборами.

– Мы как социологи обнародуем для общего рассмотрения три колонки. В одной из них – все опрошенные в Украине, во второй – те, кто отметили, что так или иначе готовы принять участие в выборах. К третьей категории относятся те, кто еще сомневается, будут ли голосовать.

– Когда мы анализируем результаты, то распределяем тех, кто еще не определились, и получаем цифры, которые могут быть приближенными к результатам выборов, если бы они состоялись уже завтра, например.



Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" за январь 2019 года

Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" за январь 2019 года

– Процент лиц в наших опросах, которые заявляли, что в той или иной мере готовы принять участие в выборах президента, ранее составлял 65-75%. В течение последнего времени этот показатель достиг аж 80%. Конечно, это не значит, что все эти люди таки придут на выборы.

Про электорат Зеленского

– Лидером в наших опросах за январь является Владимир Зеленский. Его электорат состоит из нескольких категорий. Одна из них – это молодежь.

– Украинское общество меняется и его отношение к политике также. Новые поколения стремятся услышать конкретные фразы от кандидатов в президенты: что и как они планируют делать.

– К другой категории относятся те украинцы, которые разочарованы ситуацией в государстве. Выбирая такого несистемного кандидата как Зеленский они выражают форму протеста против существующей политики.

– Электоратом Зеленского является и немало украинцев даже предпенсионного возраста. У каждого из политиков есть разные части электората. Кто-то голосует за кандидата, а кто-то голосует против других. Одни голосуют рационально, другие же – сердцем.

Как будут проходить выборы президента Украины? 8 марта станет известен окончательный перечень кандидатов в президенты. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.