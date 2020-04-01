81-летнюю пенсионерку отрезали от газа за неуплату - Ахметов задолжал миллиарды и покупает виллу

Видео пенсионерку на Полтавщине в Лубнах, которую отрезали от газоснабжения, всколыхнуло социальные сети. Если по справедливости, и газ отрезают всем должникам, то давайте посмотрим на другого человека, который тоже задолжала за газ, и куда большую сумму - а именно на Рината Ахметова и его долг "Нафтогаза" за 2019 в 1 миллиард 700 миллионов гривен.

Жінку, яку відрізали від газопостачання, звати – Раїса Нестернко, їй 81 рік. І як кажуть її сусіди, 20 березня газовики від’єднали жінку від розподільчої мережі. І це при тому, що під час карантину, як заявляла влада, від газопостачання нікого від’єднувати не будуть.

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Тепер же пані Раїсу зігрівають лише ковдри та її два котики. Давайте подивимось це коротке відео, від якого, чесно кажучи, сльози навертаються на очі.

Що каже "Лубнигаз"

В компанії "Лубнигаз", яка і відрізала літню жінку від газопостачання, пояснили, що зробили це через борги, які накопичилися у пенсіонерки. Тому, мовляв, вона не залишила їм вибору – довелося відключати. Газовики нарахували жінці 14 тисяч гривень боргу і чхати вони хотіли на розпорядження влади не відключати людей під час карантину. Не платить – значить, відрізаємо.

До речі, вам відомо кому належить ця компанія "Лубнигаз"? Її власник такий собі Костянтин Бородін – він права рука лідера "Опозиційної платформи "За життя" Юрія Бойка. Того самого Бойка, який на підконтрольних телеканалах багато розповідає, що під час карантину громадян, особливо літніх, треба максимально підтримувати. В той час, як його давній друг і компаньйон цих же громадян відрізає від газогону.



Костянтин Бородін / Скріншот

До речі, Раїса Нестеренко визнає, що має борги, і пояснює, що її пенсії та субсидії не вистачало, щоб купувати собі і ліки, і їжу та ще й оплачувати вчасно газ. Дітей у неї немає, допомогти – нікому, бо єдина її родичка – старша сестра живе в окупованому Іловайську. Відтак, вона і не заперечує, що заборгувала.

Всі боржники мають платити? А як же Ахметов?

Але якщо по справедливості, і газ відрізають всім боржникам, то давайте подивимося на іншу людину, яка теж заборгувала за газ, і куди більшу суму. Як там у неї справи?Ось, наприклад, енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова заборгував державному "Нафтогазу" за спожитий за останній рік газ 1 мільярд 700 мільйонів гривень. І попри численні нагадування державною компанією, холдинг олігарха вперто не хоче цей борг оплачувати.

Але, на відміну від лубенської пенсіонерки, чомусь досі ніхто не прийшов і не перекрив газ холдингу Ахметова. Або ніхто не заарештував його особисті рахунки до повного погашення заборгованості. Тим більше, що на відміну від Раїси Нестеренко, у Ріната Ахметова точно є гроші, щоб заплатити за газ.

Бо, нагадаю, саме донецький олігарх нещодавно прославив Україну на весь світ, придбавши будинок, який розташований на французькій Рив’єрі за астрономічні двісті мільйонів євро.



Будинок Ахметова за 200 тисяч / Фото tipsmake

Отож, якщо купити найдорожчий в світі будинок – то тут для олігарха проблем немає. Але, якщо треба віддавати борги державі – то держава якось переб’ється. Ну і не тільки держава, а й європейські кредитори Ахметова, які раніше накупили облігацій "ДТЕК Енерго", а тепер ахметівський холдинг оголосив дефолт по своїх зобов’язаннях – тобто відмову виплачувати гроші по цих облігаціях

І це при тому, що за 2019 рік енергетична компанія олігарха отримала 2,5 мільярда чистого прибутку. І, як ви розумієте, вони не пішли на погашення боргів за газ державі чи виплату по облігаціях європейцям. А пішли, крім дорогої нерухомості, в тому числі на запуск нового телеканалу, який безсоромно скопіював назву нашого 24. І вкладає ці гроші олігарх в телебачення, щоб перед місцевими виборами переконувати тих самих пенсіонерів голосувати за його маріонеток.

То ж, поки Раїса Нестеренко гріється під ковдрами в Лубнах, Рінат Ахметов гріється під сонцем французької Рив’єри. Сподіваючись, напевне, і державу нагріти на газі, і пенсіонерів на виборах.

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Але в цій історії таки є один позитивний момент. Після неймовірного розголосу в соцмережах, керівництво "Лубнигазу" таки підключило Раїсу Нестеренко до газогону, пообіцявши домовитися з нею про тривалу розстрочку її заборгованості. І пообіцяло більше не залишати жінку без газу, тим більше, під час карантину.



Під відео з бабусею на коментар "як допомогти" опублікували таку інформацію / Скріншот





Під відео з бабусею на коментар "як допомогти" опублікували таку інформацію / Скріншот

Ми ж сподіваємося, що на цьому все не зупиниться, і публічний резонанс змусить Ріната Ахметова повернути борги державі.