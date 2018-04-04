84-летняя Джоан Коллинз продемонстрировала фигуру: фото

Британская актриса Джоан Коллинз, известная по сериалу "Династия", опубликовала довольно пикантное фото с отдыха.

Пасхальный уикенд звезда провела в Палм-Спрингс.

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Фото с отдыха она опубликовала в своем Instagram.

"До свидания, Палм-Спрингс! Спасибо за чудесный пасхальный уикенд!" – подписала фото Джоан.

Стоит заметить, что на свой возраст актриса выглядит довольно изящно. На снимке актриса позирует в белом купальнике в бассейне и демонстрирует стройные ноги.