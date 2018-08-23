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87-летний Иван Краско расстался с 27-летней женой: подробности

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Иван Краско и Наталья Шевель
Иван Краско и Наталья Шевель / Фото из открытых источников

87-летний актер, звезда советского кино Иван Краско заявил, что после трех лет брака с 27-летней актрисой Натальей Шевель, развелся с ней.

По словам Краско, брак с девушкой младше на 60 лет это для него "педагогический ход". Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

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"Вопрос нашего с ней расставание неизбежен. Брак с Натальей Александровной – это же был эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги. К тому же она изначально категорически была против ребенка. Я понимаю, у нас нет своего жилья и в чем-то она права. А с другой стороны, может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил", – рассказал Иван Краско.

іван краско
Наталья Шевель и Иван Краско / Instagram

Кроме того, актер информировал о намерении вернуться к своей экс-жене – Наталье Вяль, с которой у них двое сыновей.

Наталья Николаевна сказала, что не против, чтобы я вернулся в семью. Наталья Александровна знает об этом, для меня вопрос с Натальей Николаевной практически решен. Я вернусь к матери своих детей, так как это для меня сейчас самое важное,
– добавил 87-летний мужчина.

К слову, Иван Краско женился на молодой актрисой Наталье Шевель, которая моложе его на 60 лет, в сентябре 2015 года.

Теги: LifeStyle Новости России Звездные разводы Кино
Источник: 24 Канал
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