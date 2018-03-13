87-летняя бабушка очаровала своими рисунками в Paint: невероятные фото

Если вам кажется, что ваша бабушка или дедушка трудно осваивают основы компьютерных программ, то не переживайте. Берите лучше пример с 87-летней испанки Консепсьон Гарсии Саеры, которая освоила стандартный графический редактор Paint и начала создавать невероятные изображения.

Об этом бабушка рассказала в интервью El Mundo.

Если 9 марта искуссная художница на своем Instagtam-аккаунте радовалась 361-му подписчику, то уже сегодня цифра достигает более 52 тысяч пользователей.

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А все потому, что ее рисунки с Paint, которых насчитывается всего 17, уже успели стать вирусными и действительно подорвать сеть. "Бабушка-милениал", как ее называют поклонники, занялась живописью уже на пенсии и начала посещать занятия для пожилых людей.

Консепсьон Гарсиа Саера создает невероятные фото в Paint

Но из-за болезни мужа ей 12 лет назад пришлось бросить занятия. Недавно ее дети решили сделать подарок в виде компьютера, который она мастерски освоила. С помощью мышки, а не кисти, она занялась созданием удивительных картин в редакторе Paint, которые теперь восхищают весь мир.