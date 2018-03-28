87-летняя испанка рисует картины в Paint и выставлет в Instagram

В конце прошлого года 87-летняя жительница Испании Конча Гарсия Заера завела инстаграм и начала виставлять там собственные картины, созданные в программе Microsoft Paint.

Аккаунт быстро получил популярность всего за пару месяцев у него уже было более 100 тысяч подписчиков. По словам женщины, на создание каждой работы у нее обычно уходит около двух недель, говорится в издании Birdinflight.

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По словам женщины, создавать подобные работы она начала еще 12 лет назад, когда получила в подарок от детей компьютер. В тот момент ее муж был очень болен, и ей приходилось почти все время проводить дома, ухаживая за мужем, – тогда она и стала осваивать графический редактор Microsoft.

"Я начинала с простых элементов: сначала нарисовала дом, потом верх ... Вот так, шаг за шагом, я добавляла все больше деталей и в результате получила довольно неплохой результат, – рассказывает Конча Гарсия Заера. – У меня нет вообще никакого воображения, так что для вдохновения я обычно использую старые открытки, которые мне когда-то посылал мой муж, или просто какие-то рисунки, которые я случайно нашла и они мне понравились" – призналась женщина.