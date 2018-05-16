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88-летняя актриса стала лицом Gucci: яркие фото кампейна

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Типпи Хедрен для Gucci jewelry
Типпи Хедрен для Gucci jewelry / www.harpersbazaar.com

Американская актриса и муза Альфреда Хичкока Типпи Хедрен в свои 88 лет только недавно отошла от актерской карьеры. Однако модный дом Gucci решил пригласить ее для рекламы новой ювелирной коллекции.

Модельер Алессандро Микеле предложил Типпи стать лицом рекламной кампании ювелирной коллекции Gucci и попробовать себя в роли гадалки. Знаменитую актрису и юных моделей для кампейна снимал известный фотограф Колин Додгсон.

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На снимках Хедрен предстает в ярких и стильных образах, демонстрируя на всем теле ряд изысканных украшений: часы, серьги, цепочки и кольца. 88-летняя Типпи в образе гадалки выглядит очень удачно и эффектно. Антураж фотоистории дополняли магический шар, натуральные камни и свечи.


Типпи Хедрен для Gucci jewelry

Что интересно, Микеле в конце 2017 года работал с внучкой Хедрен – актрисой Дакотой Джонсон. Тогда она стала лицом аромата Gucci Bloom.

Дакота Джонсон (слева) для Gucci Bloom

Кто такая Типпи Хедрен? Типпи Хедрен является известной американской актрисой, которая снялась в таких популярных лентах как "Птицы (1963) и "Марни" (1964). Всего в ее фильмографии насчитывается около 40 кинолент, а также участие в нескольких десятках программ на телевидении. Женщина четыре раза была замужем. В первом браке она родила Мелани Гриффит, которая также стала актрисею, и является бабушкой звезды Дакоты Джонсон.

Теги: LifeStyle Мода Голливуд
Источник: Harpers Bazaar
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