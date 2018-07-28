8-летний игрок "Барселоны" признался, кто для него является кумиром

Юный украинский футболист Родион Калашников попал в академию каталонской "Барселоны", а начинал играть в академии "Днепра".

8-летний футболист рассказал об условиях контракта с "Барселоной", и о том, что хочет в будущем играть за сборную Украины.

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Я играл в каталонском клубе "Дамм". Он постоянно боролся против больших команд, и на играх всегда были скауты. И вот теперь я в "Барселоне". Мой контракт с "блаугранас" рассчитан на два года. Позиция пока не понятна, меня считают универсалом. Тренеры будут принимать решение. Конечно, в будущем хотелось бы играть за сборную Украины, – сказал юный украинец.

Также Родион признался, кто из украинских звезд является для него примером.



"Кумиров у меня нет. Однако есть те, с кого беру пример. На сегодняшний день это Александр Усик", – рассказал Калашников

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