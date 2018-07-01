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8-летний мальчик будет учиться в университете

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У Бельгії живе неймовірно здібний хлопець
У Бельгії живе неймовірно здібний хлопець / Фото из открытых источников

8-летний бельгиец Лоран Симонс окончил среднюю школу в возрасте восьми лет. Он всего за 1,5 года прошел курс обучения рассчитанный на шесть.

Об этом пишет ВВС.

Юный вундеркинд намерен поступать в университет после окончания летних каникул. Он получает предложения от университетов со всего мира.

Лоран имеет коэффициент интеллектуального развития в 145 пунктов.

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По словам отца юноши, любимый предмет его сына – это математика. Впрочем на какой факультет будет поступать парень – пока неизвестно. Его родители считают, что это будет математика или физика.

В свободное время мальчик любит решать математические задачи и читать книги по медицине. Он раньше думал стать хирургом или астронавтом, но сейчас размышляет и о компьютерных науках.

Отец Лорана также рассказал, что в раннем детстве парень не любил играть с другими детьми и не интересовался игрушками.

Мы невероятно гордимся сыном. Если он решит завтра стать плотником, для нас это не станет проблемой, главное чтобы он был счастлив,
– подчеркнул отец парня.

Теги: Дети Бельгия
Источник: 24 Канал
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