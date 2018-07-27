8-летний украинский талант стал игроком "Барселоны"
Восьмилетний украинский футболист Родион Калашников принят в академию "Барселоны".
На странице юного украинского игрока Родиона Калашникова в Facebook появился пост, в котором сообщается о дальнейшем сотрудничестве с каталонским клубом.
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Юный украинец будет выступать в "Барселоне D". К слову, Родион родился в Украине и начал свои первые футбольные шаги в академии "Днепра".
Примечательно, что это не первый клуб для юного украинца в Барселоне. Ранее он играл за каталонский "Дамм" после того, как уехал с семьей из Украины.
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Источник: 24 Канал
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