11:34
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Публикации Статьи
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      8 лучших рекламных кампаний за 100 лет

      976 Читати новину українською
      Ко дню рекламиста 2018: 8 гениальных реклам
      Ко дню рекламиста 2018: 8 гениальных реклам / 24 Канал

      Ко Дню рекламиста редакция 24 канала собрала для вас 8 самых крутых реклам за последние 100 лет. Ведь реклама – вещь, без которой трудно представить современный мир. Без рекламы не существует бизнеса, СМИ преимущественно живут за ее счет. Однако, реклама уже давно перестала быть просто связью между продавцом и покупателем. Это отдельное искусство!

      Реклама способна как поражать, так и удивлять несовершенством. История рекламы началась еще во времена античности. В Штатах реклама начала стремительно развиваться в конце 19 – в начале 20 века. В Европе в то время реклама уже была и процесс был плюс-минус стабильным. В Украине рекламные кампании начали активно развиваться с обретением независимости.

      Читайте также: Джордж Клуни стал рыцарем с "Игры престолов" в новой рекламе: остроумное видео

      Coca-Cola

      Культовый напиток, созданный фармацевтом, известен во всем мире. Рекламная кампания Coca-Cola сначала была построена на традиционных образах людей, которые отдыхают со стаканом освежающего напитка. И это давало свой результат.

      Кока-кола
      Вот он, Санта!

      Но настоящим фурором стало сочетание Coca-Cola и Рождества! Художник из Чикаго Хедон Сэндби создал известный нам образ Санты Клауса – полноватый дедушки в красном костюме. С тех пор компания связывала свою рекламу с рождественскими праздниками. И вскоре Рождество стало ассоциироваться у людей с подарками, елкой и Coca-Cola!

      M&M’s

      Любите сладкое? Тогда следующая реклама для вас. Компания Mars LLC успешно выпускала шоколадные изделия. Но в 1954 году запустила новую серию конфет – любимые всеми нами M&M's. И хотя ничего особенного в них нет (арахис в шоколаде и цветной оболочке), есть сотни аналогов, но именно M&M's знают все!

      Читайте также: Шарлиз Терон обнажилась для рекламы Dior: видео

      Весь секрет в рекламной кампании. Ее разработал и воплотил в жизнь Россер Ривз (один из начинающих теории и практики рекламы). Его слоган "Тает во рту, а не в руках" оказался невероятно успешным. Хотя и не совсем честным. Ведь, как показали многочисленные исследования, конфеты M&M's переносят жару совершенно так же, как и их аналоги от других производителей. Рекламу не раз резко критиковали, но тем не менее M&M's остаются культовыми сладостями.

      Marlboro

      Есть ли люди, которые не знают знаменитого ковбоя из рекламы Marlboro? Наверное, даже в диких племенах этот мачо-мен известен! Но вы, вероятно, не в курсе, что до середины 20 века Marlboro работали на женскую аудиторию. Даже фильтр был розового цвета, чтобы были менее заметными следы от помады.

      Но компания не могла обогнать ближайших конкурентов: Lucky Strike. Поэтому было принято решение кардинально изменить концепцию. Розовый фильтр исчез, а на плакатах по всей Америке сигареты начали рекламировать мужчины с подчеркнутой маскулинностью. Но это не дало желаемого результата. Тогда рекламное агентство Leo Burnett создало образ ковбоя (в Штатах в то время особенно популярными были вестерны). Уже через месяц Marlboro вышли в лидеры рынка и до сих пор остаются одним из самых известных брендов в мире.

      McDonald’s

      McDonald’s – крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания. Куда бы вы ни попали, есть огромная вероятность, что здесь вы найдете McDonald's и сможете перекусить привычным фаст-фудом. Фирменный знак компании узнают даже маленькие дети. Конечно, большая заслуга в популярности заведения питания лежит на рекламистах.

      Читайте также: Разработали AdBlock очки, которые защищают пользователя от рекламы

       

      Реклама McDonald's очень разнообразна и всегда крутая: от смешной до жуткой. Вот одна из последних, пользователи соцсетей восприняли ее неоднозначно.

      Nike

      Just do it. Знакомый лозунг? Конечно же, это же суперкрутой слоган производителя спортивной одежды Nike! Как и логотип (галочка), который является одним из самых узнаваемых лого в мире. Что интересно, основатель компании Филипп Найт никогда не ставил рекламу на первое место, скорее наоборот.

      Просто зроби це
      Все гениальное просте: не так ли?

      Слоган для рекламы "Просто сделай это" со временем стал философией компании, девизом для всей корпорации и вдохновением для сотен тысяч покупателей.

      Energizer

      Помнишь кролика из рекламы батареек Energizer? Этого розового героя могло не существовать! Начала его разрабатывали для рекламы Eveready, но разработку приостановили. Однако совершенно случайно разработка попала в руки работников рекламного агентства Chiat Day.

      С тех пор было снято много роликов с различными сюжетами, где главным героем был невероятно неутомимый кролик. А фраза "кролик энерджайзер" стала фразеологизмом, который люди используют каждый день.

      Apple

      Знаменитое надкушенное яблоко – логотип Apple, который знает каждый. Сегодня презентации новых продуктов компании весь мир ждет, затаив дыхание, презентации смотрят онлайн и часами стоят в очередях, чтобы купить новый товар.

      Сегодня хотим показать вам первую рекламу компании. Реклама Macintosh вышла в эфир один раз. В 1984 году во время трансляции Супербоула (финальная игра чемпионата Национальной футбольной лиги США).

      Red Bull

      Он окрыляет. Энергетический напиток Red Bull с удовольствием пьют во всем мире. Рекламная кампания напитка построена не только на крутых роликах и плакатах, но и на различных соревнованиях от картинга до безумных гонок на самодельных летательных устройствах. Такой подход рекламистов сделал бренд по-настоящему культовым.

      Хотим показать вам ролик Red Bull, который действительно впечатляет! Для него скайдайвер Феликс Баумгартнер поднялся на высоту 39 километров в стратосферу над Розуэллом, Нью-Мексико, на воздушном шаре, наполненном гелием, и совершил свободное падение в скафандре на Землю. Кстати, Red Bull уверяет, что проект не был рекламной кампанией.

      С Днем рекламиста! С праздником всех причастных!

      Автор: Настя Сукач
      Теги: LifeStyle Статьи Публикации Реклама
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Регистрация автомобиля в 2018 году: сколько платить
       5 января , 14:00
      Что надо знать о вручении повесток во время очередной волны мобилизации
       24 июня 2015 , 16:30
      Менингококковая инфекция: симптомы, диагностика, вакцинация
       14 декабря 2017 , 16:01
      Корюківська трагедія: кров текла рікою – жахливі подробиці і спогади очевидців
       2 марта , 20:40
      Человечество в опасности: старые болезни получили новую жизнь
       8 октября , 20:01
      Цирковой переворот: что общего между Порошенко и генералом Скоропадским
       29 апреля , 11:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук