8 Марта – день борьбы за женские права, а не чертов Женский день

Все хорошие праздники называются четко и понятно. Новый год, а вовсе не "31 Января". День благодарения. День матери. Рождество. Прощеное Воскресение. День независимости. Ну, и так далее.

А где даты и цифры, там почему-то всегда идеология. 1 Мая. 7 Ноября. 8 Марта.

Читайте также: 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки

Да, у этих праздников есть пояснения, но их редко упоминают, потому что они звучат фальшиво. 1 Мая вроде бы День труда. Или День весны. Что мы празднуем в ноябре (и в какой точно день), уже тоже никто не помнит.

Вы скажете, что 8 Марта — это Женский день. А я вам скажу, что это все словесные игры, попытка рубануть покороче и попроще, чтоб отстали и не задумывались.

На самом деле официально это Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

Черт с ним, с миром во всем мире — оставим его участницам конкурса красоты.

Но. День борьбы за права женщин.

А что мы имеем на сегодняшний день?

СССР испоганил и женщин, и права, и борьбу, насколько хватило сил. Праздник стал анекдотом: мол, баба такая убирается, готовит, детям сопли вытирает, а в итоге пьяный и довольный муж приходит с букетом гвоздик, которые пару часов стояли в бутылке водки, объявляет: "Я за гитарой!" – и растворяется в гаражах.

Но даже если забыть на секунду про всю эту пошлость, то смешно, что день борьбы за права женщин превратился в убогий балаган: мужчины покупают цветы, приглашают в ресторан, делают то, чего не делали 364 дня в году (моют посуду).

То есть подчеркивают, что все это "женские" обязанности, от которых в этот светлый день они женщин избавляют. Рыцари, блин.

В Советской России Международный женский день превратился в стыдное подобие Дня святого Валентина. Теперь у нас есть и сам День влюбленных – тоже тот еще позор: все становится вдруг розовым и красным, всюду звучат самые противные песни о любви, хамы и свиньи вдруг начинают изображать из себя дамских угодников, девушки на полном серьезе ждут дебильных открыток про любовь... Внезапно все такие брутальные и женственные, решительные и сентиментальные, что хоть макэйр выноси. Самцы и самки. Зов плоти, животный магнетизм. Апокалипсис гендерного неравенства. Ведь правда, что в этот день лучше всего делать предложение руки и сердца? (Дайте ведро, нас всех тошнит.)

Скажите мне, кому в этом балагане интересны права?

И вообще, что такое женщина на сегодняшний день в России? Чего она хочет, какой себя видит?

Простое наблюдение показывает, что женщина, которая нравится другим женщинам, – это Даша Жукова. Красивая и смелая – она отхватила Абрамовича. В этом случае "абрамович" — имя нарицательное. Миллиардер, не старый, симпатичный. Сама Даша — девушка привлекательная, но в том особом смысле, когда все на массовый вкус. Она вам не Хилари Клинтон по характеру. Не Хелена Бонем Картер по стилю. Не Анжелина Джоли внешне. И даже не Марина Абрамович по продаваемости.

Даша – милая такая девушка усредненной модельно-привлекательной внешности, со сдержанным чувством моды и без каких-то скандальных выходок или заявлений. Вся ее деятельность, все ее влияние — от мужа. Не то чтобы это плохо как вариант. Но идеал – это не "вариант". Идеал – это тот самый сияющий белый свет в конце туннеля, который указывает тебе дорогу, когда совсем плохо.

В моем детстве таким идеалом была Мадонна. Она провоцировала, издевалась над общественным вкусом, ломала все барьеры — и от нее пахло напалмом, а не "Шанелью №5". Вообще неважно было, что она там поет. Она была независимая, сексуально свободная, она была женщиной, которая берет от жизни все, что хочет. Она была грубой, напористой, но сексуальной и бесподобной. Мадонна была уникальной трэш-дивой, которая всем объясняла, что они в скором будущем будут делать, хотеть, покупать, говорить и думать, о чем мечтать. Мадонна учила свободе, равенству, толерантности.

Вот она – знамя, которое не стыдно поднять в день борьбы за права женщин. А Жукова годится разве что для рекламы Gap. В хорошем смысле.

Но живем мы в таком мире, где героини — Даша, Ким Кардашьян, Ирина Шейк. Притом что все они очень разные, их объединяет одно: они продают свою женственность. Вот теперь в плохом смысле.

Читайте также: Супрун просит не поздравлять ее с 8 марта: объяснила почему

Ну то есть пока такие талантливые женщины, как Николь Кидман, с трудом преодолевают отношение к себе как к хорошенькой мордашке, которую можно использовать, чтобы создать мужу нетрадиционной религии и ориентации прикрытие, а можно (ну так и быть!) снять в кино, пока они царапают и ранят себя о сексуальный шовинизм, другие, наоборот, используют этот шовинизм с выгодой. Кардашьян выезжает на жопе (простите дурной калабмур, но как еще сказать?). Ирина Шейк надувает губы, носит платья чуть длиннее, чем трусы-стринги, чем камуфлирует пристрастия Криштиану Рональду.

Но Кидман – это другое поколение все-таки. Женщины тогда еще чего-то хотели. Они смирялись с тем, что мир принадлежит мужчинам, но пытались это изменить. Сейчас, конечно, литры ботокса в лице Николь говорят о капитуляции. Даже Мадонна психанула — она была смелой только в молодости. Притом что в бороздах на лбу ее бывшего и "любви всей ее жизни" Шона Пенна можно сажать морковку (и он все равно увлек красотку Шарлиз Терон) – Мадонна сделала из своего лица инсталляцию из ботокса, филлеров и неизвестных мне других косметических ухищрений.

8 Марта – день борьбы за женские права, а не чертов Женский день. В этот день мы, женщины, должны гордиться, что благодаря нашим сестрам у нас есть паспорта, и мы не мужская собственность, мы можем получать образование, работу, зарабатывать сколько угодно денег и править миром.

Это День женской независимости, это День уверенности в себе, День уважения к своему телу. К каждой морщине, которая показывает, как много мы думали, смеялись, старались – и переживали из-за того, что мужчины привыкли относиться к нам как к расходному материалу.

Это день, в который надо задуматься, что ощущение восторга от самой себя должно быть каждую секунду, каждый час. И что мы прекрасны, даже если не молоды, если у нас наш собственный нос, а не условный эталон, придуманный пластическими хирургами.

Мы должны помнить, что быть женщиной – вовсе не значит быть куклой, которую удобно и приятно сгибать и разгибать. Это не значит, что мы 24/7 должны быть идеальны. И что бы мы ни выбрали – быть домохозяйкой, матерью или начальницей вселенной, – это должен быть наш собственный выбор, а не уступка обстоятельствам, и мы должны быть защищены, обеспечены и уважаемы за наш выбор и нашу работу.

Автор: Арина Холина. Источник: Сноб

Читайте также: 8 марта – праздновать или нет?