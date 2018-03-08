8 марта по "ДНР-ровски": сеть удивила продажа тортов в супермаркете
Жители оккупированной боевиками "ДНР" Макеевки опубликовали фото из супермаркета "Обжора", в который накануне 8 марта завезли партию праздничных тортов.
Фото опубликовал блогер под ником Fashik Donetskiy в своем Twitter-аккаунте.
На снимке видны сладости, которые администрация магазина выставила прямо на поддоне на пол. В соцсетях отметили, что это соответствует эстетике "русского мира".
Оккупированная РФ Макеевка. Супермаркет "Обжора". И так съедят,
– говорится в заметке к фото.
Читайте также: Оккупированный Донецк наводнили проукраинские листовки: есть фото и видео
"Свиней с пола нужно кормить, поддоны – это слишком", – возмущаются украинцы в соцсетях.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии