8 марта по "ДНР-ровски": сеть удивила продажа тортов в супермаркете

Жители оккупированной боевиками "ДНР" Макеевки опубликовали фото из супермаркета "Обжора", в который накануне 8 марта завезли партию праздничных тортов.

Фото опубликовал блогер под ником Fashik Donetskiy в своем Twitter-аккаунте.

На снимке видны сладости, которые администрация магазина выставила прямо на поддоне на пол. В соцсетях отметили, что это соответствует эстетике "русского мира".

Оккупированная РФ Макеевка. Супермаркет "Обжора". И так съедят,

– говорится в заметке к фото.

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"Свиней с пола нужно кормить, поддоны – это слишком", – возмущаются украинцы в соцсетях.