Куда поехать на 8 марта: 5 бюджетных идей

Долгие выходные в марте – шанс куда-то поехать, увидеть что-то новое, не используя отпуск. 4 дня – это не так мало, поэтому у вас есть шанс как отдохнуть в Украине, так и поехать за пределы страны. Редакция 24 Rанала собрала для вас интересные недорогие варианты для отдыха на 8 марта на любой вкус.

В 2018 году 8 марта в Украине все еще остается выходным. Праздник выпадает на четверг, выходным будет и понедельник, 9 марта, однако этот день придется отработать в субботу, 3 марта.

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8 марта – на лыжи



Не пропусти, сезон лыж заканчивается

Если вы в этом году так и не катались на лыжах или сноуборде, то имеете прекрасный последний шанс! Мартовские скипасы часто попадают под акции и распродажи. Жилье часто сдается дешевле! А погода во всех Карпатах на 8-10 марта должна быть морозной и снежной. Добраться в Карпаты можно на собственной машине или поездами. Если выбираете второй вариант, советуем позаботиться о билетах заранее.

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Куда поехать? Если мечтали об элитном Буковеле, то сейчас это можно сделать значительно экономнее, чем в высокий сезон. Но есть и более бюджетные варианты. Советуем обратить внимание на горнолыжные курорты "Славское", "Красия", Пилипец, Драгобрат, Изки, Орявчик.

Кстати, кататься можно не только в Карпатах! Мы собрали самые лучшие точки по областям. Читай в статье, где можно покататься на сноуборде максимально близко от дома.

Полюбоваться первыми цветами



Невероятная красота!

Экстремальные виды спорта – это не ваше? Душа желает весенней романтики и красоты? Тогда у нас для вас тоже есть идея! Ранней весной в Карпатах и на Закарпатье можно полюбоваться целыми коврами из ранних цветов. К Вашему вниманию подснежники, пролески, шафран, белоцветы.

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Сюда ездят туристические автобусные туры по очень лояльным ценам. Если же не любите от кого-то зависеть – отправляйтесь в путешествие сами. Вот несколько локаций, где в начале весны искать цветочную красоту:

– белоцветы есть в урочище села Бронька, на Иршавщине;

– белоцвет и шафран можно найти на территории знаменитой Долины нарциссов;

– в поселке Колочава на территории "Старого села" ищите тысячи шафранов.

Только помните: срывать цветы категорически запрещено законом! А вот наслаждаться красотой можно сколько угодно.

Автобусные туры в Европу на 8 марта



Ночная Прага

Если сбережений мало, но очень хочется увидеть Европу – выбирайте один из экскурсионных автобусных туров. Сейчас их просто множество. Такие туры выходного дня позволят вам осмотреть сразу несколько городов, часто в разных странах!

Цены стартуют от 50 евро! Это проезд автобусом, проживание, завтраки, сопровождение гида и страхование. Часть экскурсий может быть включена в стоимость, за остальные можно доплатить или отказаться и гулять самостоятельно. При выборе тура стоит обращать внимание на ночные переезды. Это может сильно утомить и испортить путешествие.

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Благодаря таким турам удобно побывать в Будапеште, Вене, Праге, Кракове, Дрездене и даже таких желанных городах, как Париж или Рим.

На море



Фантастические здания и прекрасная природа

Надоел холод и хочется много солнца? Предлагаем вам попасть в лето! Из бюджетных вариантов заморского отдыха можно рассмотреть Египет и ОАЭ. Но в первом варианте туры на 4 дня бывают очень редко. А вот в фантастические ОАЭ можно выбирать туры с любой продолжительностью. Напомним, что туда украинцы теперь могут летать без виз.

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Четыре ночи сказочного отдыха по системе с завтраками на двоих взрослых стоят от 600 долларов.

Если выберете отдых в Египте, то цены еще более демократичные. 5 ночей в отеле по системе полупансион или все включено обойдется от 500 долларов на двоих взрослых людей.

Если никуда не ехать



Ведите себя как в путешествии

Если возможности поехать нет – устройте себе отдых дома! Все просто: надо вести себя как турист, забыть про домашние дела и работу, много гулять, заходить в музеи и новые заведения питания, делать фото и радоваться жизни.

Составьте список мест, куда вы никак не можете попасть из-за нехватки времени. Выберите кафе и рестораны, в которых еще не были. Предложите любимому человеку, родным или друзьям провести эти 4 дня вместе. Ведите себя любознательно, заглядывайте в разные дворы. Не стесняйтесь делать много фотографий! Не забудьте купить себе что-нибудь на память об этих днях: хорошенькую безделушку в качестве сувенира.

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Так вы сэкономите на дороге и жилье, но получите новые эмоции!

Какой отдых вы бы не выбрали, редакция 24 Канала желает вам незабываемых впечатлений!