Фонд Анти-СПИД-США в Украине (AHF Ukraine) развенчивает популярные мифы о безопасном сексе и презервативы.

В магазинах и аптеках потребителю предлагают широкий ассортимент средств контрацепции, самому популярному из них – презервативу – посвящают социальную рекламу и флешмобы. Именно это простое в использовании изделие сможет защитить от заболеваний и инфекций, передающихся половым путем, и обезопасит от нежелательной беременности, однако, даже несмотря на все это, некоторые часто пренебрегает контрацепцией, выбирая незащищенный секс, рассказывает УП. Жизнь.

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8 мифов о безопасном сексе

8 мифов о безопасном сексе

1. Презерватив – это дорого

Одна из самых распостранённх причин, почему люди отказываются от использования презервативов – это цена.

Больше всего цены на такие средства контрацепции бьют по карману молодежи, например, студентов, которые вынуждены жить в общежитии на одну стипендию и просто не имеют бюджета на подобные расходы.

Или школьников старших классов, которые уже живут половой жизнью, но не получают ни стипендии, ни минимальной заработной платы, и живут за счет своих родителей.

На самом деле, презервативы можно получить бесплатно. Такие изделия часто распространяют во время уличных акций и флешмобов ко Дню борьбы со СПИДом, Международного дня презерватива или Дня всех влюбленных.

Кроме того, бесплатные контрацептивы можно взять в офисах профильных общественных организаций и фондов, в центрах для наркозависимых и тому подобное.

2. Презерватив – это неприлично

Те же молодые люди, которые имеют средства на презерватив, нередко отказываются от покупки из-за стыда.

Школьники и студенты зачастую просто не решаются попросить контрацептивы в аптеке, думая, что в этот момент делают то "противозаконное".

Презервативы – вполне законный и нормальный способ контрацепции, в использовании которого нет ничего необычного. Как и в том факте, что люди занимаются сексом. Поэтому с подобными комплексами нужно бороться как можно быстрее.

3. Дети не должны знать о сексе

Часто чувство стыда и неуверенности у подростков в подобных ситуациях – следствие некорректного сексуального воспитания. Этому вопросу не уделяют достаточно внимания в школах, рассказывая о сексе бегло и поверхностно. Родители в большинстве предпочитают не отвечать на "неудобные" вопросы детей, ведь сами считают подобные беседы чем-то неприличным.

Как это изменить?

Во-первых, для сексуального воспитания детей в школах должны привлекаться специалисты. Не стоит заставлять консервативных учителей почтенного возраста объяснять детям, что такое секс и как правильно надевать презерватив.

Во-вторых, родители должны быть всегда готовы к разговору "про это" со своим ребенком. Если сын или дочь подошли к вам с вопросом, откуда берутся дети, не стоит откладывать объяснение "на потом" – наиболее своевременным для разговоров является именно тот момент, когда ребенок самостоятельно проявляет интерес к теме.

Во время объяснений не стоит также прибегать к чисто детским метафорам вроде "пестиков-тычинок". Необходимость говорить о сексе завуалировано, не употреблять прямых обозначений в будущем может стать причиной неуверенности. Рассказывая детям о сексе, сразу объясняйте, как правильно этим заниматься: что такое презерватив, для чего он нужен, где его можно взять. Объясните ребенку, что когда он будет готова вступить во взрослую жизнь, сможет рассчитывать на вас в случае необходимости – например, попросить купить ей презервативы.

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4. "Я и так все умею"

По данным исследования, проведенного компанией CHOICE, 41% респондентов неправильно используют презервативы. Это приводит к повреждениям, а следовательно, увеличивает риски заражения инфекциями, передающимися половым путем. В частности, сложности могут возникать во время одевания презерватива, или тогда, когда нужно быстро и правильно его снять.

В исследовании говорится также, что 1,6% мужчин и женщин использовали презерватив повторно, хотя это не рекомендуется делать. Эксперты из AHF Ukraine проводят мастер-классы для школьников и взрослых, где показывают, как правильно пользоваться презервативами.

5. Презерватив уменьшает чувствительность

Действительно, многие уверены, что презерватив существенно снижает чувствительность во время секса. Особенно эта мысль популярна среди мужчин. Поэтому это резиновое изделие не используют, чтобы усилить приятные ощущения. Однако сегодня существует много видов презервативов: сверхтонкие и почти не ощутимых, или наоборот – ребристых или с точками, которые только усилят удовольствие одному, или даже обоим партнерам.

6. Не важно, где хранить презервативы

На самом деле – важно. Лучшая температура для хранения презервативов – нейтральная, и, что называется "комнатная". Презервативы лучше хранить в удобном месте, там, где они не смогут случайно повредиться. Например, их не стоит носить в заднем кармане джинсов, где изделие может выпасть или зацепиться за что-то во время сидения, вставания или переодевания.

7. Заниматься сексом с презервативом – не доверять партнеру

Уже упомянутое исследование CHOICE показывает, что чем чаще люди занимаются сексом, тем реже они используют презерватив. В частности, от презерватива часто отказываются партнеры, связанные между собой длительными отношениями, или женатые пары. Попросить партнера использовать презерватив в этом случае для многих – проявление недоверия, подозрения в измене и тому подобное.

В реальности же, даже если ваш партнер на протяжении последних нескольких лет действительно не имеет других сексуальных партнеров, кроме вас, это, к сожалению, не дает ему стопроцентного алиби вполне здорового человека. Помните, что некоторые заболевания могут протекать бессимптомно. Так, что и сам человек не будет ничего подозревать. Почему так происходит? Об этом – в следующем пункте.

8. Я здоров, поэтому мне это не нужно

Едва ли не самый популярный аргумент, который можно услышать от тех, кто сознательно отказывается от использования презерватива: "Я и так здоров, у меня все хорошо". Большинство людей делают такие выводы только потому, что не имеют видимых, очевидных проблем со здоровьем. Однако ни разу за всю жизнь не делали тест на ВИЧ, гепатиты и другие вирусные инфекции, передающиеся половым путем.

Ситилайты и билборды, которые сегодня можно увидеть на улицах городов, напоминают, что ВИЧ – невидимый, а потому очевидных симптомов может и не быть. Даже если вы имели незащищенный половой контакт несколько лет назад, но не проверялись с тех пор, уже находится в зоне повышенного риска.

Экспресс-тестирование сегодня можно пройти в государственных поликлиниках, частных клиниках профильных медицинских учреждениях, в центрах для наркозависимых, а также во время уличных акций в мобильных медицинских пунктах. Это абсолютно бесплатно, безопасно и анонимно, а результат будет известен уже через несколько минут.