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8 неудачных причин для брака

266 Читати новину українською
Причины, по которым не стоит жениться
Причины, по которым не стоит жениться / Фото из открытых источников

Очень часто люди и общество в целом слишком легкомысленно относятся к отношениям и браку, а иногда сами себе придумывают причины, чтобы жениться, что потом заканчивается разводом.

Психолог Стивен Бетчен для издания НВ рассказал о неудачных причинах для женитьбы.

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Молодожены

8 неудачных причин для бракосочетания

1. Вы решили не обижать своего партнера. Если вы поженились на ком-то из-за того, что были обеспокоены чьими-то чувствами, то как, по-вашему, вы будете себя чувствовать, когда вы измените человеку, который вам надоел. Далее вы перестанете заниматься сексом и уйдете от этого человека.

2. Вы не могли сказать "нет". Отлично, вы милый человек с шаткими границами. Возможно, в детстве на вас были возложены родительские функции, поэтому вы так и не научились отделять свои потребности от потребностей других. Поверьте, если это главная причина, по которой вы согласились, то рано или поздно вы все-таки скажите браку "нет".

3. Ваши родители обожали вашего партнера. Что ж, пусть тогда родители с ним и живут, а вы найдите собственное жилье. Это очень хорошо, если родителям нравится ваш партнер – одной проблемой в отношениях меньше. Но мнение родителей часто не созвучно тому, что подходит вам. Они могут думать о финансовой надежности или внуках. Иметь такое мнение хорошо, когда вы принимаете такое важное жизненное решение, однако принять его вы должны самостоятельно.

4. Вам не нравился партнер, но он хорошо с вами обходился. Но можно найти кого-то, кто бы вам подходил и при этом хорошо с вами обходился. И подумайте, как вы сами впоследствии будете обходиться с этим человеком?

5. Вас не тянуло физически к вашему партнеру, но вы разделяли одну веру. Что ж, лучше быть не от мира сего, ведь как только вы откроете для себя страсть и влечение, вам понадобится духовная помощь.

6. Вам нужны были деньги. Если мы ставим на первое место выживание, а не влечение, страсть или общие интересы, то, как только достигается ощущение безопасности, медовый месяц резко заканчивается.

7. Биологические часы тикают. Да, но вашему ребенку понадобится хороший фундамент для того, чтобы развиваться. Возможно, общежитие было бы оптимальным вариантом, пока отношения не стабилизируются.

8. У вашего партнера было практически все из вашего списка черт идеального партнера. То, насколько такой подход окажется проблематичным, зависит от того, каких именно черт будет не хватать. Например, если для вас важен секс, то его недостаток, очевидно, не приведет к разрыву отношений. Проще говоря, вы должны признаться себе, что это за качества и что они не так уж нужны для здоровья ваших отношений. Если у партнера не хватит очень важных для вас характеристик, то проблем не избежать.

Теги: LifeStyle Советы Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
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