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      8 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

      816 Читати новину українською
      Что нельзя и можно делать 8 ноября
      Что нельзя и можно делать 8 ноября / unsplash.com

      8 ноября 2018 года отмечают день святого Великомученика Димитрия. Чествование великомученика в Украине началось сразу после принятия крещения Киевской Руси. Он открыто учил жителей города христианской вере и искоренял плохие привычки.

      В народе говорят, что святой Дмитрий приносит зиму. Поэтому, даже если еще тепло и солнечно, встречают день в теплой одежде. По поверью, Дмитрий золотым ключом закрывает землю.

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      Ключи он будет держать у себя до тех пор, пока за ними не придет святой Юрий (6 мая) и не откроет землю. Также этим днем завершается сезон свадеб. Если какая-то девушка остались просватана, то год для нее считается потерянным.

      Именины 8 ноября празднуют: Дмитрий

      Народные приметы на 8 ноября

      – День на Дмитрия без снега – зима придет не скоро.

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      – Снег и мороз – весна будет поздняя и холодная.

      – Если на Дмитрия дождь, то на Введение снега будет по колено.

      – Земля замерзла и дует холодный ветер – до Нового года снега не будет.

      – Теплая и ясная погода – весна наступит очень быстро.

      – Выпал снег – ноябрь будет холодным и морозным.

      Что можно делать 8 ноября

      1. Молиться Дмитрию Солоунскому об оказании помощи, мужества и терпения и об исцелении болезни глаз.

      2. Сажать чеснок надо к Дмитрию – тогда он много уродит.

      Что нельзя делать 8 ноября

      1. По поверью, в ночь с 7 ноября на 8 ноября можно увидеть на кладбище тени умерших, посещающих своих родственников по случаю праздника. Поэтому желательно воздержаться от вечерних посещений кладбища после захода солнца.

      2. Нельзя договариваться о свадьбе и проводить сватовства. Это связано с тем, что 8 ноября заканчивается сезон свадеб. Люди начинают готовиться к Рождественскому посту.

      3. После Дмитрия не рекомендуется выгонять на пастбище скот. Старожилы говорят, что рогатый скот подвергается нападениям волков и других хищников. Поэтому, после 8 ноября должна оставаться в сарае.

      4. Нельзя в этот день шить, заниматься ткачеством и вязать.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции
      Источник: 24 канал
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