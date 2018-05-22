8 опасных признаков проблем с сердцем, которые нельзя игнорировать

Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти. Их главная опасность в том, что они могут развиваться без симптомов.

Вот 8 признаков, что у человека проблемы с сердцем, пишет MEDOBOZ.

Дискомфорт в области груди

Это наиболее распространенный признак проблем с сердцем. Такая боль может возникнуть не только возле сердца, но и в грудном отделе позвоночника. Человек может чувствовать ее даже тогда, когда отдыхает.

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Боль в руке

Онемение или боль в левой руке может быть признаком приближения сердечного приступа. Большинство игнорирует этот симптом, считая, что это все неудобная поза.

Тошнота, изжога, боль в животе

Это достаточно распространенные расстройства, однако если они возникают слишком часто, то стоит обратиться к кардиологу. Все потому, что боль в сердце отбивается на соседние органы. Тошнота, к примеру, появляется из-за повышения артериального давления.

Постоянные покашливания

Такой симптом может возникать из-за проблемы с сердцем. Если с кашлем выделяется белая или розовая слизь, то это может свидетельствовать о сердечной недостаточности.

Головокружение и нарушение координации

Такие симптомы человек может ощущать тогда, когда недостаточно поел, не выспался или простудился. Но если это возникает без причин, то возможно у человека нарушено кровообращение в головном мозге или сердце.

Если же к этому добавляется затрудненное дыхание, то необходимо вызвать скорую.

Усталость

Если у вас возникает усталость, от того, что вы раньше делали без проблем, то стоит обратиться к врачу.

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Непонятная боль в челюсти или горле

Боль в горле может свидетельствовать о проблемах с сердцем. Вероятно, необходимо употреблять кардиопрепараты.

Отекшие руки и ноги

На фоне сердечно-сосудистых заболеваний возникает отечность, поначалу слабая, а со временем она усиливается.