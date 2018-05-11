Один из самых влиятельных духовных лидеров современности Тит Нат Хан, который является монахом-буддистом, рассказал о правилах, которые помогут быть счастливым.

8 правил счастливой жизни

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Тит Нат Хан

1. Улыбайтесь!

Если вы хотите жить в мире и радости, начинайте каждый день с улыбки. Этого достаточно, чтобы настроиться на позитивную волну.

2. Перестаньте поглощать негатив

Очень часто мы позволяем злым словам, жутким образам и раздражительным звукам вмешиваться в наш ум, приносить грусть, страх и тревогу. Отнеситесь внимательнее к тому, что вы впускаете в себя из внешнего мира. Зачем смотреть боевики и ужасы, если они разрушают вашу психику?



Конечно, речь не только о телевидении. Вокруг так много соблазнов и ловушек, которых следовало бы остерегаться! Просто будьте разборчивее. Вы должны осознавать, что вредит вашей нервной системе, уму и сердцу, а что приносит пользу.

3. Сконцентрируйтесь на текущем моменте

Во время обеда старайтесь распробовать каждый кусочек пищи, а не глотайте в спешке. Общаясь, полностью сосредоточьтесь на разговоре, а не витайте в облаках. Прогуливаясь по парку, внимательно наблюдайте за всем, что вас окружает, и наслаждайтесь ощущениями, а не раздумывайте о своих проблемах.



Если вы все делаете на автопилоте, то жизнь проходит без вашего участия. Учитесь присутствовать здесь и сейчас. И тогда даже такие простые действия, как мытье посуды или чистка зубов, начнут приносить вам радость.

4. Практикуйте бесцельность

Современные люди очень целеустремленные. Мы точно знаем, куда идем, и движемся в нужном направлении. Иногда это необходимо, но по пути мы забываем радоваться жизни.



Попробуйте хотя бы иногда выбрасывать из головы все цели и никуда не спешить. Посидите просто так, ничем не занимаясь. Помедитируйте. Мы постоянно куда-то спешим. Но время от времени необходимо останавливаться.



8 правил счастливой жизни

5. Ищите радость в себе

Мы свято верим, что найдем радость и беззаботность, когда достигнем успеха или решим текущие проблемы. Но на самом деле никакие внешние условия не имеют значения, ведь источник счастья находится внутри нас.



Цепляясь за надежду на будущее, вы теряете возможность обрести счастье сегодня. Не надо ждать. Перенаправьте энергию на то, чтобы лучше понять себя и свое сегодня.



Улыбнитесь, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов, почувствуйте пульсацию жизни в своем теле. Научитесь замечать и наслаждаться маленькими моментами радости – когда выходите на прогулку, принимаете ванну, играете со своим питомцем. Начните культивировать в себе любовь, доброту, благодарность и сочувствие – из этих чувств рождается настоящее, чистое счастье.

6. Проявляйте понимание

Если вы посадили салат, а он плохо растет, то вы не обвиняете его и не раздражаетесь. Вы пытаетесь найти причины и думаете, как ему помочь. Возможно, нужны удобрения, полив или защита от солнца. Однако если у нас возникают проблемы с друзьями или родственниками, мы обвиняем именно их. Стоит научиться заботиться – и с ними все будет хорошо, как с салатом.



С обвинений никогда ничего хорошего не получается, так же как из попыток убедить человека с помощью споров и упреков. Этим можно только испортить отношения. Только понимание и любовь способны изменить ситуацию к лучшему.



Мы должны осознавать, что у того, кто вызвал наш гнев, были причины поступить так, как он поступил. Например, если кто-то ругает нас, возможно, начальник накануне говорил с ним в том же тоне – или когда в детстве на него повышал голос отец-алкоголик. Понимая это, мы начинаем освобождаться от негатива в себе и испытывать сострадание к окружающим.

7. Полюбите уединение

Некоторые считают, что радость можно чувствовать только в окружении людей, с которыми можно разговаривать, смеяться и развлекаться. Но это не так. Наоборот, если вы будете все время находиться в компании, то почувствуете эмоциональное истощение. Зато оставаясь наедине с собой, мы водим в порядок свои мысли и чувства.



Именно поэтому так важно ежедневно уделять некоторое время тому, чтобы побыть в тишине и одиночестве. Это наполнит вас силами и поможет глубоко заглянуть внутрь себя.

8. Думайте о хорошем

Люди часто спрашивают: "Что не так?" И этим только усиливают свое недовольство. Думая о негативных сторонах жизни или о том, чего нам не хватает, мы поливаем семена страданий, гнева и разочарования.



Мы стали бы гораздо счастливее, если бы научились спрашивать: "Что так?"



Подумайте обо всем хорошем, что у вас есть. Если с вами не случилось ничего плохого – это тоже повод для радости. У вас не болит голова? Вы сегодня не потеряли работу и ни с кем не поссорились? Вам не приходится голодать и ночевать на улице? Вы счастливый человек.



По материалам книг "Мир в каждом шаге" и "Тишина"