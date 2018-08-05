Не всегда друзья и партнеры хотят слушать ваши проблемы, и обременять их не хочется. В таком случае нужно обратиться к квалифицированному специалисту – психологу.

Эксперт способен внимательно выслушать и объективно оценить ситуацию со стороны, пишет 4mama.

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1. Если работа, отношения с людьми, окружающими людьми, или материнство не приносят вам радости. Возможно, психолог поможет вам радоваться даже мелочам.



2. Близкие не воспринимают вас таким, как есть. Они требуют вас быть более дисциплинированной или ответственным человеком, а вам хочется меньше беспокоиться о будничных проблемах.

8 признаков того, что вам нужно к психологу



3. Не с кем поделиться своими чувствами. Так, много друзей – это не показатель того, что все они захотят решать ваши проблемы. И у них есть свои планы, проблемы.



4. Вам трудно хорошо отдохнуть во время отпуска. Ждать отпуск, а в результате думать о будничных хлопотах? Запишитесь на консультацию к психологу.



5. Проблемы в браке. У вас натянутые отношения с партнером, вы зависите от его мнения. Все это – признаки нездоровых отношений.



Психолог поможет решить ваши проблемы



6. Вам кажется, что у вас есть зависимость. Это может быть мнение родственника или подруги. Или же вы не можете отказать кому-то.



7. Прошлое держит вас. Человек "завис" в прошлом и не может наслаждаться настоящим.



Когда нужно обратиться к психологу



8. Вы недовольны собой и другими. Вам не нравится в себе характер/фигура/черты лица. Другие тоже вас раздражают своим поведением или манерой одеваться.

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