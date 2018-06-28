8 продуктов, которые продлевают жизнь

Диетологи убеждены, что помогут продлить жизнь едва ли не на 20 лет доступные продукты, которые стоит добавить в свой рацион.

Как бы это странно не звучало, но на первом месте у диетологов стоит горький кофе, который способствует снижению риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, передает Сosmo.

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Скумбрия имеет белки, омега-3 жирные кислоты и другие ценные для здоровья питательные вещества, необходимые для избежания преждевременного старения организма. Лучшим антиоксидантом и самой полезной сладостью в мире является мед.

А фасоль содержит все 9 незаменимых аминокислот, которые тело человека не может вырабатывать самостоятельно. Черный шоколад тоже богат антиоксидантами и прекрасно помогает оздоравливать сосуды и сердце. Также он положительно влияет на нервную систему, повышая степень защиты от стрессов.

Огурцы ускоряют работу мозга и улучшают память, а сладкий перец укрепляет организм, способствует его восстановлению и повышает его устойчивость к заболеваниям.

Орехи, в которых есть в большом количестве антиоксиданты и Омега-3, предотвращают появление раковых опухолей.

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