8 самых полезных ягод для организма человека

Эксперты в области здорового питания выделили 8 ягод, которые принесут наибольшую пользыу для здоровья человека.

Полезной будет черника, которая является мощным источником витамина К, пишет HealthLine.

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В ней содержится 24% суточной нормы витамина C, 36% – витамина К, 25% – дозы магния. Черника сокращает риск развития диабета и замедляет возрастные процессы в мозге.

Клубника может уменьшить уровень воспаления в крови, снижает риск развития диабета 2 типа, окислительный стресс и защищает от рака пищевода.

Для здоровья глаз полезно есть ягоды годжи благодаря зеаксантину. Употребление в течение двух недель сок этих ягод ускоряет метаболизм и уменьшает объемы талии.

Малина содержит полифенолы, которые уменьшают окислительный стресс, увеличивая уровень лептина, который дарит нам ощущение сытости. Малина борется с воспалительными процессами, уменьшает уровень полипов в кишечнике. Особенно полезна эта ягода для сердца.

Эфективно снижает уровень воспалений брусника. Она также может уменьшить риск возникновения болезней сердца и метаболического синдрома. Брусника снижает уровень сахара в крови.

Экзотические ягоды асаи увеличивают уровень антиоксидантов в крови и борются с окислительным стрессом.

Клюква способна лечить инфекции мочеполовой системы.

В кожуре и семенах винограда содержится много полифенолов, веществ, которые уменьшают артериальное давление и уровень сердцебиения. Это растение снижает риск развития диабета второго типа на 12%.

Фото: Unsplash.

К слову, для того, чтобы поддерживать сосуды в здоровом состоянии, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы.

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