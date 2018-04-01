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8 секретов похудения, чтобы никогда не сидеть на диете

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8 секретов похудения, чтобы никогда не сидеть на диете
8 секретов похудения, чтобы никогда не сидеть на диете / Фото из открытых источников

Давайте скажем честно: не всем легко высидеть на изнурительных диетах или отказывать себе в удовольствии хоть раз в неделю съесть кусочек пиццы. Но мысли о том, что снова пора садиться на диету, только подавляют и жизнь перестает играть яркими красками. Не стоит опускать руки, ведь есть несколько советов или даже секретов, которые помогут вам держать себя в форме, не прибегая к кардинальным мерам.

1. Выпивайте свою дневную норму воды

Именно вода является залогом стройной фигуры, крепкого здоровья и хорошего настроения. Не забывайте о том, что иногда чувство голода вызвано не тем, что вы хотите есть, а тем, что вам необходимо утолить жажду. Конечно, бывают случаи, когда простую воду хочется заменить газированной водой или содовой, кофе с сахаром или коктейлем с подсластителем, но лучше этого вам не делать, ведь весь сахар, который содержится в этих напитках, отложится на вашем теле. Лучше запаситесь кувшином чистой воды и вспоминайте о ней, когда вам захочется "вредной" газировки.

2. Не злоупотребляйте праздничными застольями

Конечно, вы не можете отказать себе, чтобы расслабиться во время праздников и попробовать все, что есть на праздничном столе, и это правильно. Не нужно загонять себя в жесткие рамки, ведь ограничивая себя в положительных эмоциях, вы не получите желаемого результата от похудения. Но это не значит, что необходимо участвовать во всех праздничных застольях. Например, если коллектив на работе решил просто заказать пиццу и отпраздновать закрытие квартала, хорошо взвесьте все за и против, прежде чем потянуться за очередным куском этого лакомства.

3. Во время приема пищи больше разговаривайте

Несомненно, вы собрались за обеденным столом, чтобы утолить свой голод, но не забывайте о простом правиле: "Чем больше вы разговариваете во время еды, тем быстрее становитесь сытыми".

В одном из исследований "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism" ученые попросили людей съесть тарелку мороженого с разным интервалом времени: одних в течение 5 минут, а других растягивать удовольствие на протяжении получаса. В итоге, у тех, кто наслаждался мороженым медленно, выработался пептид YY, так называемый гормон сытости, а у тех, кто справился с десертом за пять минут – его не было. Так что старайтесь обедать и ужинать в компании, чтобы не съесть больше, чем нужно.

4. Не обращайте внимание на диетические продукты

Никакой пользы от низкокалорийных и обезжиренных продуктов ждать не стоит, ведь это все маркетинговый ход. Проблема в том, что такие продукты часто подвергаются сильной химической обработке и содержат большое количество углеводов. Более того, компании убирают из них жир, но зато добавляют сахар, соль и другие добавки.

5: Не существует "плохой" еды

Чем больше вы разделяете еду на "хорошую" и "плохую", тем больше вы становитесь зависимым от нее. Так работает психология потребления. В исследовании университета Торонто женщины, которые были лишены шоколада в течение недели, чувствовали более сильную тягу к нему и потребляли больше шоколада, чем те, у которых он был в свободном доступе и не было психологического запрета.

В более позднем исследовании были подтверждены результаты: если вы говорите себе, что не можете позволить съесть хотя бы кусочек шоколада и не хотите даже думать о нем, у вас одержимость... шоколадом. Это связано с мыслями о том, что вы страдаете от диеты и она заставляет вас чувствовать себя виноватым и переедать в результате. Для более счастливых отношений с едой, перестаньте ранжировать еду на "плохую" и "хорошую".

6. Давайте себе возможность отдохнуть

Научно доказано, что чем меньше мы даем своему организму отдыхать, тем больше он требует от нас пищи. Сон – важная составляющая подтянутой фигуры. Поскольку во время сна организм не тратит энергию, он не начинает искать ее в экстремальном режиме. Но если вы работаете сверхурочно или решили отложить сон по другим соображениям, готовьтесь к тому, что через некоторое время вы будете есть хот-дог, запивая его содовой.

7. Не занимайтесь самобичеванием

Если вы не удержались и съели чизбургер с картофелем фри, то не стоит себя за это сильно ругать. Успокойтесь и пообещайте себе, что больше такого не повторится. Самосознание может привести к улучшению отношений с едой и здоровому образу жизни, и это доказано новым исследованиям в университете Ватерлоо в Канаде. Низкая самооценка может привести к беспорядочному поеданию, которое вызывает увеличение веса.

8. Экспериментируйте на кухне

Если вы думаете, что правильное и здоровое питание ограничивается кефиром, гречкой и отварной куриной грудкой, тогда вы ошибаетесь. Сегодня диетологи стараются максимально разнообразить рацион и предлагают множество вкусных рецептов, которые не навредят фигуре. Помните, что основным помощником на вашей кухне должны стать приправы, ведь они способны сделать даже самое пресное блюдо вкусным и ароматным.

Теги: LifeStyle Здоровье Советы Здоровая жизнь Диеты
Источник: 24 Канал
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