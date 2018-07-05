8 убедительных причин заняться интимной гимнастикой

Благодаря вумбилдингу – так по-другому называют интимную гимнастику – можно устранить ряд неприятных проблем, которые лишают многих женщин возможности быть в гармонии со своей природой и вести насыщенную полноценную жизнь.

Фитнес-тренер Анастасия Кропова пояснила, что интимная гимнастика помогает корректировать 8 вещей, пишет MedOboz.

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Упражнения, которые воздействуют на группу мышц тазового дна, помогают корректировать опущение органов малого така 1-2 степени.

Это также помогает при опущении стенок влагалища и стрессовом недержании мочи. Интимная гимнастика восстанавливает и улучшает гормональный фон.

Упражнения также ускоряют наступление беременности и помогают во время родов избежать разрывов.

Это улучшает интимную жизнь, а также гарантирует получение оргазмов.

Интимные упражнения помогают быстрее восстановиться после рождения ребенка, они приводят в тонус мышцы влагалища.

К слову, британские ученые провели исследования и установили, что одна женщина из трех получает наслаждение от секса.

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