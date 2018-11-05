8 вещей, которые каждый должен сделать до 8 утра

Иногда кажется, что идти навстречу собственным мечтам просто невозможно. Но попробуйте пересмотреть свою жизнь и выйдите из режима выживания.

Изменить ваш подход к жизни не так уж и невозможно — упростите его и вернитесь к основам, пишет Тheukrainians.

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1. Не забывайте про 7+ часов сна.

2. Духовная практика – молитва и медитация нужны для того, чтобы способствовать ясности и достатку в жизни.

3. Если вы хотите быть здоровым и счастливым – регулярно занимайтесь спортом.

4. Потребляйте как минимум 30 граммов белка на завтрак в течение 30 минут после пробуждения. Белковая пища дает большее чувство сытости, ведь дольше переваривается в желудке. Соответственно, вес тела будет в норме.

5. Примите холодный душ – погружение в холодную воду способствует улучшению физического и психического самочувствия.

6. Слушайте и читайте что-то вдохновляющее хотя бы 15-30 минут ежедневно.

7. Пересмотрите свои жизненные взгляды – краткосрочные и долгосрочные. Это создаст совершенно новое видение дня.

8. Делайте хотя бы одну вещь для достижения долгосрочных целей.

Чем больше решений приходится принимать, тем менее производительными они будут и слабее будет ваша сила воли. Именно поэтому все самое сложное и самое важное нужно делать утром.

И не забывайте – вы — творцы своей жизни и только вы ответственны за нее.

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