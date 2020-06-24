Экспресс-тесты показали, что 2 государственных и 7 частных банков Украины требуют капиталов. В общем НБУ провел тестирование 26 украинских банков.

Тестирование показало лучшие результаты, чем в 2019 году

На 26 банков приходится 91% всех активов украинской банковской системы. Об этом говорится в отчете регулятора о финансовой стабильности, сообщает Интерфакс-Украина.

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В общем, отмечают в Нацбанке, тестирование показало даже лучшие результаты, чем в прошлом году. Однако 9 банковских учреждений могут потребовать дополнительных капиталов.

На эти банки приходится 30% активов сектора. Среди них 2 госбанка – с 25% активов. Совокупная потребность в капитале в течение одного года может составить около 10,3 миллиарда гривен,

– сообщают в НБУ.

В Нацбанке, однако, отмечают, что это – значительно меньше, чем в 2019 году. Тогда потребность в капитале составляла около 14 миллиардов гривен, а при неблагоприятных прогнозах – даже +37 миллиардов.

В 2020 году в категорию наибольшего риска попали учреждения, у которых много корпоративных кредитов и те и которые работают исключительно с кредитованием физических лиц.

"Особенность кризиса – резкое возрастание риска для учреждений, активно кредитующих малый и средний бизнес", – пояснили в Нацбанке.