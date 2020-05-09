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9 мая в Харькове: красные флаги, "Бессмертный полк" и "Катюша" – видео, фото

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9 травня в Харкові: що відбувалося в місті – фото, відео
9 травня в Харкові: що відбувалося в місті – фото, відео / Соцмережі

9 мая массово отметили в Харькове. Кроме того, что по городу прошла пропагандистская акция "Бессмертный полк" и автопробег фронтовых автомобилей, так еще и в период карантина многие участники были без масок. Руководил "торжествами" глава харьковской ячейки ОПЗЖ Андрей Лесик.

Почалося все у Харкові традиційно спокійно. На Меморіал Слави людей пускали лише в масках, а пам’ятник маршалу Жукову оточили правоохоронці. Провокацій не було.

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Як починалося відзначення Дня перемоги в Харкові: дивіться відео 

Також у цей час відбулося й найбільш оригінальне покладання квітів – жінка до пам’ятника Жукову прийшла з собакою.

У Харкові жінка поклала квіти з собакою: дивіться відео 

Водночас свою акцію розгорнули активісти Нацкорпусу. Зокрема, вони розгорнули банер "Дякую діду за те, що давив московську гниду".

Акція Нацкорпусу на День перемоги в Харкові (Фото з соцмереж) 

А на площі Конституції пройшов автопробіг за участю радянських фронтових машин.

Рядянський автопробіг на День перемоги в Харкові: відео 

Крім того, від пам’ятника Жукова стартував звичайний автопробіг. На ньому можна було помітити заборонені в Україні червоні прапори.

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Червоний прапор на 9 травня в Харкові: дивіться відео  

Автопробіг на 9 травня в Харкові: відео 

Також містом пройшла акція "Безсмертний полк". Очолював її голова харківського осередку "Опозиційної платформи – За життя" Андрій Лесик.

Акція "Безмертний полк" на 9 травня в Харкові: дивіться відео 

Згодом Лесик і активісти Нацкорпусу прибули до Меморіалу Слави. Цікаво, що у момент прибуття представника ОПЗЖ із соратниками поліція відтіснила націоналістів.

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Що відувалося на Меморіалі слави в Харкові: відео 

Люди покладають квіти до Меморіалу слави в Харкові: відео 

Нацкопус на Меморіалі Слави в Харкові: відео 

Як поліція блокувала Нацкорпус: відео 

Деякі активісти брали участь у акціях в радянських одностроях. Також на Меморіалі Слави заспівали "Катюшу". І над містом із нагоди Дня перемоги мають пролетіти літаки.

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Катюша на 9 травня в Харкові: відео

Як відзначали 9 травня в Харкові (Фото з соцмереж) 

 
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Оппозиционная платформа – За жизнь История СССР Российская пропаганда 9 мая Новости Харькова
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