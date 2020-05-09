9 мая в Харькове: красные флаги, "Бессмертный полк" и "Катюша" – видео, фото
9 мая массово отметили в Харькове. Кроме того, что по городу прошла пропагандистская акция "Бессмертный полк" и автопробег фронтовых автомобилей, так еще и в период карантина многие участники были без масок. Руководил "торжествами" глава харьковской ячейки ОПЗЖ Андрей Лесик.
Почалося все у Харкові традиційно спокійно. На Меморіал Слави людей пускали лише в масках, а пам’ятник маршалу Жукову оточили правоохоронці. Провокацій не було.
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Також у цей час відбулося й найбільш оригінальне покладання квітів – жінка до пам’ятника Жукову прийшла з собакою.
У Харкові жінка поклала квіти з собакою: дивіться відео
Водночас свою акцію розгорнули активісти Нацкорпусу. Зокрема, вони розгорнули банер "Дякую діду за те, що давив московську гниду".
Акція Нацкорпусу на День перемоги в Харкові (Фото з соцмереж)
А на площі Конституції пройшов автопробіг за участю радянських фронтових машин.
Рядянський автопробіг на День перемоги в Харкові: відео
Крім того, від пам’ятника Жукова стартував звичайний автопробіг. На ньому можна було помітити заборонені в Україні червоні прапори.
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Автопробіг на 9 травня в Харкові: відео
Також містом пройшла акція "Безсмертний полк". Очолював її голова харківського осередку "Опозиційної платформи – За життя" Андрій Лесик.
Акція "Безмертний полк" на 9 травня в Харкові: дивіться відео
Згодом Лесик і активісти Нацкорпусу прибули до Меморіалу Слави. Цікаво, що у момент прибуття представника ОПЗЖ із соратниками поліція відтіснила націоналістів.
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Що відувалося на Меморіалі слави в Харкові: відео
Люди покладають квіти до Меморіалу слави в Харкові: відео
Нацкопус на Меморіалі Слави в Харкові: відео
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Деякі активісти брали участь у акціях в радянських одностроях. Також на Меморіалі Слави заспівали "Катюшу". І над містом із нагоди Дня перемоги мають пролетіти літаки.
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Катюша на 9 травня в Харкові: відео
Як відзначали 9 травня в Харкові (Фото з соцмереж)