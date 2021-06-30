Девятерых военных самолетом доставили на лечение в киевский госпиталь
Источник:фейсбук командования Медицинских сил ВСУ
Девятерых украинских военных самолетом доставили в киевский госпиталь. Бойцов забрали из военно-медицинского клинического центра Восточного региона в Днепре.
В командовании Медсил ВСУ объяснили, что в Днепре врачи стабилизировали состояние военных и подготовили их к следующему этапу лечения.
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9 военных доставили на лечение в Киев
Да, реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "ВИТА" 3 раненых, 4 больных и 3 травмированных военнослужащих прибыли на военную площадку аэропорта "Борисполь"...
– рассказали в ВСУ.
Впоследствии их специализированным транспортом доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве.
Военных самолетом доставили на лечение в Киев / Фото командования Медсил ВСУ
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