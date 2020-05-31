Киев в 90-х годах был наполнен различными важными для города событиями. Именно в это время Киев стал столицей независимой Украины. Интересные и ностальгические фотографии в подборке 24 канала.

Именно сегодня киевляне отмечают День Киева! Редакция 24 канала в течение недели публиковала фотографии столицы в разные десятилетия 20 века. Вашему вниманию последняя подборка исторических фотографий периода 90-х годов.

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Ключевые события в Киеве в 1990 году:

В 90-х годах развитие трамвайной сети дошло до кульминации.

Также важное событие – это Живая цепь, когда почти 3 миллиона человек взялись за руки, соединив Львов – Киев – Донецк. Событие произошло 21 января 1990 года.

А уже в 1991 году Киев стал столицей независимой Украины.

В этом же году, 1 декабря, состоялись первые выборы Президента Украины, на которых победил Леонид Кравчук.

А 16 июня 1993 года – считается днем ​​создания "Украинской Мобильной Связи", ведь в присутствии десятков телекамер и сотни журналистов Леонид Кравчук совершил первый официальный звонок в истории Украины с мобильного телефона.

Ностальгические фотографии 90-х годов

Это Гидропарк в 1990 году, у ресторана "Мельница". Автор фото – В. Фалин.



Гидропарк в 1990 году / Фото: starkiev.com

В мае Киев уже весь зеленый. А это известные Золотые ворота в 1990 году. Золотые ворота – памятник оборонной архитектуры Киевской Руси, это один из символов Киева. Названный по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе (Царьграде).



Золотые ворота в Киеве, 1990 год / Фото: starkiev.com

В июле в 1990 году над Киевом впервые подняли государственный флаг Украины. Сине-желтое полотнище освятил украинский митрополит Владимир и этот флаг по требованию митингующих подняла группа депутатов Киевсовета.



Поднятие украинского флага / Фото: varlamov

Предпоследнее лето СССР на площади Октябрьской Революции. На домах видны плакаты к 45-летию Победы.



Предпоследнее лето СССР / Фото: varlamov

Станция метро "Днепр" была открыта в ноябре 1960 года в составе первой очереди строительства. Вот так она выглядела в 1992 году.



Станция метро "Днепр", 1992 год / Фото: starkiev.com

Улица Карла Маркса возникла на рубеже 19 – 20 веков. А название получила в 1965 году. На фото эта улица через 28 лет (1993 год) в феврале.



Улица Карла Маркса, 1993 год / Фото: starkiev.com

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