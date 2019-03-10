900 миллионов голосов: в Индии готовятся к самым масштабным в истории человечества выборам

Официально провозглашено, что в Индии проведут выборы в парламент. При этом право голоса будут иметь более 900 миллионов избирателей – то есть, эти выборы станут самыми масштабными в истории человечества. Стартуют они 11 апреля 2019 года и будут проходить в семь этапов.

Сейчас главной партией в стране является "Бхаратия" во главе с премьер-министром страны Наредрой Моде. Бороться с ней будут оппозиционный "Индийский национальный конгресс" и ряд партий из регионов. Об этом сообщило BBC.

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Напомним, в 1947 году Индия вышла из-под протектората Великобритании и была разделена на два государства – преимущественно индуистскую Индию и мусульманский Пакистан. Первые всеобщие выборы в стране состоялись в 1951 году, предыдущие же – в 2014, и явка тогда составила 66%.

Индийский аналог ЦИК насчитал более 900 миллионов человек, которые будут иметь право голоса в 2019 году. Для сравнения: все население Европы по состоянию на 2017 год – 830 миллионов людей.

Стоит отметить, что проведение выборов аж в семь этапов не объясняется сложностью пересчета большого количества голосов. Это, например, доказали выборы 1980 года, когда на весь процесс хватило четырех дней.

На самом деле причина такого длительного избирательного процесса (с 11 апреля до 23 мая) в том, что федеральным войскам нужно обеспечивать охрану избирательных участков (а значит – отбросить все другие свои функции). Местным полицейским формированиям центральная власть не доверяет.

Индийцы считают эти выборы во многом определяющими, ведь они чувствуют как экономические трудности, так и опасность ядерной войны с Пакистаном. Политики призывают "голосовать мудро".