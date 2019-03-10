22:09
10 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      900 миллионов голосов: в Индии готовятся к самым масштабным в истории человечества выборам

      87 Читати новину українською
      Индия готовится к выборам
      Индия готовится к выборам / AFP

      Официально провозглашено, что в Индии проведут выборы в парламент. При этом право голоса будут иметь более 900 миллионов избирателей – то есть, эти выборы станут самыми масштабными в истории человечества. Стартуют они 11 апреля 2019 года и будут проходить в семь этапов.

      Сейчас главной партией в стране является "Бхаратия" во главе с премьер-министром страны Наредрой Моде. Бороться с ней будут оппозиционный "Индийский национальный конгресс" и ряд партий из регионов. Об этом сообщило BBC.

      Читайте также: Конфликт между Индией и Пакистаном: быть ли войне и как это коснется Украины

      Напомним, в 1947 году Индия вышла из-под протектората Великобритании и была разделена на два государства – преимущественно индуистскую Индию и мусульманский Пакистан. Первые всеобщие выборы в стране состоялись в 1951 году, предыдущие же – в 2014, и явка тогда составила 66%.

      Индийский аналог ЦИК насчитал более 900 миллионов человек, которые будут иметь право голоса в 2019 году. Для сравнения: все население Европы по состоянию на 2017 год – 830 миллионов людей.

      Стоит отметить, что проведение выборов аж в семь этапов не объясняется сложностью пересчета большого количества голосов. Это, например, доказали выборы 1980 года, когда на весь процесс хватило четырех дней.

      На самом деле причина такого длительного избирательного процесса (с 11 апреля до 23 мая) в том, что федеральным войскам нужно обеспечивать охрану избирательных участков (а значит – отбросить все другие свои функции). Местным полицейским формированиям центральная власть не доверяет.

      Индийцы считают эти выборы во многом определяющими, ведь они чувствуют как экономические трудности, так и опасность ядерной войны с Пакистаном. Политики призывают "голосовать мудро".

       

      blog_ava
      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
      сегодня
      81490
      Теги: Индия
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кандидати на першу леді чи джентельмена та поверення терористки Дрюк: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Кандидати на першу леді чи джентельмена та поверення терористки Дрюк: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 37
      Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      сегодня , 20:26 Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      291
      Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      286
      Бессмысленные законопроекты нардепов и как женщины-военные дают отпор врагу – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Бессмысленные законопроекты нардепов и как женщины-военные дают отпор врагу – топ-5 видео недели
      180
      Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася
      сегодня , 19:00 Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася
      Артем Овдієнко 10814
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Кремле объяснили слова Путина о намерении запустить ракеты в сторону США
       25 февраля , 15:12
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук