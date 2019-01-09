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      90-летний велогонщик установил мировой рекорд, но его аннулировали из-за допинга

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      WADA аннулировала мировой рекорд 90-летнего велогонщика
      WADA аннулировала мировой рекорд 90-летнего велогонщика / bbc.co.uk

      Американское антидопинговое агентство (USADA), которое является структурным подразделением Всемирного антидопингового агентства (WADA), аннулировало мировой рекорд, установленный 90-летним американским велосипедистом Карлом Гроувом – в его допинг-пробе были обнаружены запрещенные тренболон и кломифен.

      По словам Гроува, они попали в организм с потребленным куском мяса, сообщает Velo News.

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      Добавим, что мировой рекорд на треке в категории "Мастерс" в возрастной группе "90+" был установлен еще 11 июля 2018 года на чемпионате США.

      Со своей стороны, глава USADA Трэвис Тайгарт сообщил, почему представители USADA проверили на допинг 90-летнего спортсмена.

      "По спортивным правилам, чтобы ратифицировать мировой рекорд, нужно проверить на допинг человека, который его установил. Если вы посмотрите историю его проверок на нашем сайте, то увидите, что мы проверяли его уже шесть раз с 2012 года. Все потому, что он устанавливал мировые рекорды", – цитирует Тайгарт Velo News.

      Гроув, применив допинг, никакого вреда соперникам все равно не нанес. Их просто не было – в категории "90-94" выступал только он.

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      Теги: Спорт Допинг Велоспорт
      Источник: 24 Канал
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