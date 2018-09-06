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90-летняя режиссер Аньес Варда украсила обложку глянца

39 Читати новину українською
Аньес Варда
Аньес Варда / Instagram / @agnes.varda

Легендарній французский режиссер Аньес Варда стала звездой осенне-зимнего номера журнала The Gentlewoman. Женщина украсила обложку издания и снялась в фотосессии.

Первый снимок из новой фотоистории появился на Instagram-аккаунте журнала. Автором фото стал британский художник Аласдер Маклеллан, а за стиль отвечал фэшн-директор издания Джонатан Кайе. Номер с Аньес Вардой поступит в продажу 13 сентября.

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Аньес Варда для The Gentlewoman

Режиссера Аньес Варда считают предшественницей Французской новой волны и одной из крупнейших фигур мирового и, в частности европейского кинематографа. В 1985 году она получила "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за фильм "Без крыши, вне закона", а в 2015 году получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

В творчестве есть около 25 документальных и художественных фильмов. Кроме кино, Аньес Варда всю жизнь занималась фотографией и поддерживала мировые феминистские движения.

Теги: Мода LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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