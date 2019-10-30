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      90% украинцев не имели доступа к интернету: как отреагировали те, у кого был доступ

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      Гончарук сменил пароль от вай-фая, и теперь все 90% украинцем имеют доступ к интернету
      Гончарук сменил пароль от вай-фая, и теперь все 90% украинцем имеют доступ к интернету / Команда Зеленского

      Команда Зеленского распространила в фейсбуке интересную "статистику" о том, что 90% украинцев годами не имели доступа к сети Интернет. Затем сообщение изменили, но скриншоты не горят. В социальных сетях те 10%, у которых доступ таки был, начали шутить над нелепым фейлом.

      24 канал собрал самые интересные реакции пользователей социальных сетей.

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      90% українців роками не мали доступу до інтернету
      Немного "статистических данных" от команды Зеленского

      Крайне негативно на такие заявления отреагировал народный депутат Украины 8 созыва Александр Черненко. Он намекнул, что команда президента воспринимает Украину чуть ли не как пещерное государство.

      Если проанализировать риторику президента, премьера, депутатов-слуг, то можно вообще прийти к выводу, что до Зеленского Украина была каким-то государством третьего мира, где сплошная коррупция и обнищание. Где не только не было интернета – читать и писать не все умели,
      – заявил Черненко.

      А вот другой экс-нардеп Борислав Береза отшутился, заявив, что в течение долгих лет у украинцев не было воды, еды и енота.

      "Однако новая власть всего за несколько месяцев работы обеспечила всех водой и едой. Но с енотами до сих пор есть проблемы", – напомнил Береза.

      Кроме того, в сети показали очереди за интернетом, который начали раздавать всем, спрашивать о преимуществах от подключения интернета и просто радоваться радостной вести о "конце эпохи оффлайна".

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Интернет Курьезные новости Мемы Алексей Гончарук
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