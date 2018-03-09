90% в Киеве и более 70% в Украине умерших кремируют, – представитель ритуального дома

Основную массу умерших украинцев подвергают кремации, потому что это обходится намного дешевле, подчеркнул представитель ритуального дома Андрей Дудник.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Новые правила захоронения: родственники будут ждать несколько недель, чтобы похоронить умершего.

В государстве сегодня насчитывается 35 тысяч мест захоронения. Основная масса – сельские кладбища, где хоронят людей в гробах. Другие – городские кладбища. И именно при погребении горожан возникают трудности и нюансы. Основную массу кремируют, потому что это гораздо дешевле,

– сообщил Дудник.

Непереполненных кладбищ в Киеве нет, отметил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский. Альтернативный вариант – кремация. Но если хотите похоронить в пределах Киева – давайте взятки муниципальным службам и коммунальным конторам. Вот такая нынче процедура.

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"У нас сносятся старые кладбища, а на их местах строятся то офисно-развлекательные заведения, то здания судов. Помните, как суд построили на костях? Просто могилы снесли и построили красивое здание суда. Там действительно творилась чертовщина", – прокомментировал эксперт.

Однако с кремацией не все так просто. По словам Дудника, крематории существуют лишь в Киеве, Харькове и Одессе. Умерших для сожжения везут туда из других городов. Частных крематориев нет. И новые пока не строятся.

Минимальная цена превращения трупа в прах – пять тысяч гривен.

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