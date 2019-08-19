93 процента акций "Укртелекома" арестовали за долги: что происходит

Государственная исполнительная служба арестовала почти 93% акций "Укртелекома" за долги ООО "ЕСУ" – это предприятие является владельцем пакета акций "Укртелекома". Говорится о задолженности почти в 1,8 миллиарда гривен перед государственным "Ощадбанком".

Арестованные акции "Укртелекома" продадут, чтобы компенсировать долг "ЕСУ" перед "Ощадбанком". Продать акции можно будет при осуществлении процедуре исполнительного производства и публичных торгов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Почему акции арестовали?

ООО "ЕСУ" не выполнила свои финансовые обязательства в установленные сроки перед "Ощадбанком", и банк решил взыскать задолженность через суд. Впрочем, процесс, мягко говоря, не был прост – он длился почти два года. В итоге, Верховный Суд признал обоснованной позицию "Ощадбанка".

Что говорят в "Укртелекоме"?

В ООО "ЕСУ" знают о существовании исполнительных производств по обязательствам перед "Ощадбанком. И говорят, что "ответственно относятся к своим обязательствам и ищут пути их урегулирования". Впрочем, ранее в "Укртелекоме" заявляли о разочаровании решением Верховного суда .

О каком долге идет речь?

"Укртелеком" и "Ощадбанк" 15 сентября 2015 года заключили договор, согласно которому до 15 марта 2017 года "Укртелеком" должен оплатить облигации своего владельца "ЕСУ" на 1 миллиард гривен плюс накопленный за ним доход.

Что известно про "Укртелеком"?

Это крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. По состоянию на данный момент значительную часть его клиентов составляют государственные органы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.



Фонд госимущества в 2011 году на конкурсной основе продал 92,79% акций "Укртелекома" филиалу австрийской EPIC – ООО "ЕСУ" – за 10 миллиардов 575 миллионов 100 тысяч гривен. А в 2013 году "ЕСУ" приобрела группа "СКМ" украинского олигарха Рината Ахметова.

В августе 2017 года "Укртелеком" в суде требовал расторгнуть договор и признать указанные обязательства прекращенными. Суд компания выиграла в сентябре 2018 года, затем в феврале 2019 года выиграла и апелляцию, а вот кассацию в Верховном суде – проиграла.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным владельцем является государство. Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал второе место – 279 миллиардов 640 миллионов гривен – среди 77 банков, действующих в Украине.