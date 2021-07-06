Лучший теннисист в мире: 97-летний харьковчанин попал в Книгу рекордов Гиннеса

Харьковчанина Леонида Станиславского внесли в мировую Книгу Рекордов Гиннеса. Его официально признали лучшим теннисистом в возрастной категории 90+. В свои 97 лет мужчина продолжает активно готовиться к следующим чемпионатам.

Станиславский тренируется в теннисном клубе "Уникорт". Там и состоится официальная церемония награждения рекордсмена.

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Когда будет происходить церемония

Церемония награждения состоится 7 июля в Харькове на центральном корте теннисного клуба "Уникорт". Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.



Леонид Станиславский номинирован на лучшего теннисиста мира / Фото фейсбук Ланы Ветровой

Дважды награжден

Леонид Станиславский дважды получал титул национального рекордсмена Украины как "Самый пожилой теннисист" и "Самый пожилой человек, совершивший спуск на троллеи". Так его отметили в 2017 году.

Несмотря на свой возраст, харьковчанин тренируется более 30 лет. Он ходит в теннисный клуб трижды в неделю в любое время года.

Моя жизнь связана вообще с теннисом. Так сказать, в кавычках, прославился я в 90 лет. Со мной Валерий Бурко провел мастер-класс – показали по телевизору. С этого времени я езжу по всему миру. Это для меня просто жизнь,

– рассказывает Леонид Станиславский.



Харьковчанин стал лучшим теннисистом мира в категории 90+ / Фото My Kharkov. info

. Василий Бурко – известный харьковский теннисист . Он является чемпионом СССР среди молодежи (1961), призером чемпионатов СССР (1959 – 1967), членом сборной Украины и СРС (1959 – 1967).

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