22:00
27 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
      Вєсті Кремля
      21:42, 26 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, 26 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Артем Овдиенко

      99% цивільних українців не помітять воєнного стану

      1041
      Воєнний стан запровадять у 10-ти областях
      Воєнний стан запровадять у 10-ти областях / Фото lviv1256

      26 листопада указом Верховного Головнокомандувача Петра Порошенка в Україні запроваджено воєнний стан. Діятиме він протягом 30-ти днів у 10-ти областях – тих, що дотичні до кордонів з Росією, Білоруссю, Молдовою та з анексованим Кримом.

      Можна було б подумати, що тепер, коли в цих регіонах влада перейде від цивільних губернаторів до військових комендантів, то наші армійці (окрім, звісно, підвищення боєздатності й спроможності відбивати російську агресію) зможуть дуже швидко навести в країні лад. І зроблять усе, що ми роками вимагали від нашої постмайданівської влади. Але вона так і не спромоглася те зробити, хоча й звалася при цьому чомусь "хунтою". А хунта, нагадаю, це – влада військових. Кремль так довго брехав, що в Україні при владі хунта, що мені й самому тепер цікаво поміркувати, а що я хотів би для країни від справжньої Хунти, від влади військових? І якими своїми демократичними свободами я готовий був би поступитися і що натомість жадав би отримати?

      Читайте також: У якому разі в Україні оголосять мобілізацію в період воєнного стану

      Тут можна було б помріяти, що тепер корумпованих митників, прикордонників і СБУ-шників на кордонах та пунктах пропуску замінять армійці механізованих бригад. Відтак, буквально протягом одного дня в тих прикордонних регіонах буде зупинено контрабанду, а саме – завезення в Україну нерозмитнених товарів промисловими партіями й вивезення з України товарняками природніх ресурсів, наприклад, карпатського лісу. Можна було б помріяти, як армійці у прикордонних областях увімкнуть засоби радіо-електронної боротьбі й заглушать усі пропагандистські російські й проросійські канали, що цілодобово дурять голови простим українцям. І можна було б помріяти, як завдяки запровадженому воєнному стану, військові заборонять – хоча б на території тих десяти областей України – існування прокремлівських політичних партій та українських, але відверто прокремлівських ЗМІ. Можна було б помріяти, як завдяки запровадженому воєнному стану військові заборонять, бодай тимчасово, пропагандистську діяльність церкви окупанта, чиї священники відмовляються відспівувати українських героїв, загиблих за Батьківщину. Ну, іще можна було б помріяти, як завдяки запровадженню президентом воєнного стану вітчизняна армійська хунта заборонить чиновникам красти, розстрілюватиме корупціонерів за законами воєнного часу й конфісковуватиме у прокурорів та суддів їхні мерседеси на потребу армії...

      Втім, звісно, це все повна маячня – і про розстріл корупціонерів, і про здолання контрабанди чи про протидію російській пропаганді. Нічого цього не буде, як би нам не мріялося про сильну руку, що прийде до влади і нарешті наведе в країні лад. Тут варто розуміти, що жаліти немає про що – адже, не було такого в історії людства, щоб прихід до влади сильної руки чи хунти закінчувався для країни чимось хорошим. Зрештою, це завжди завершувалося диктатурою та розстрілами політичних опонентів. То ж, розуміючи це, я точно не готовий пожертвувати жодною зі своїх гарантованих конституцією демократичних свобод. Не готовий і не буду, щоб мені та влада чи хунта не пояснювали, як би не запевняли, що то на краще для країни, мовляв, це потрібно для боротьби з корупцією, ворожою пропагандою чи агресією...

      Воєнний стан в Україні

      Відтак, той незрозуміло навіщо запроваджений на 30 днів кастрований воєнний стан, зрештою, запам’ятається нам лише ганебною поведінкою народних обранців у Раді й черговою панікою населення із купівлею валюти. А ще – нездійсненими сподіваннями й вимогами, які офіційний Київ не здатен запровадити і на 5-й рік війни, а саме – розривом дипломатичних стосунків з Росією, висилкою її дипломатів, тотальним перекриттям кордонів й припиненням торгівлі з країною-агресором.

      Всього цього, на жаль, не буде. Але, на щастя, не буде в нас і військової диктатури, що зветься "хунта", не буде узурпації влади Верховним Головнокомандувачем, як цього побоювалися, коли мова йшла про запровадження воєнного стану на 60 днів, що мало б відтермінувати проведення виборів. Усе цього – не буде!

      А що буде? Що буде від того воєнного стану простому українцеві? Та нічого! 99% цивільних українців не помітять воєнного стану. Навіть гривня вже майже "відіграла" назад…

      Читайте також: Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Военное положение в Украине Публикации
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Символические достижения: есть ли в Украине успешные реформы
      сегодня , 22:00 Символические достижения: есть ли в Украине успешные реформы
      Павло Казарін 1
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      сегодня , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 1040
      Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      сегодня , 20:01 Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      111998
      Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках
      сегодня , 19:00 Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках
      1870
      Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      сегодня , 17:01 Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      5091
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук