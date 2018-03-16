9 граммов свинца припасли для каждого, кто придет к нам с мечом, –Порошенко оккупантам из России

На данный момент в состав российских оккупационных войск на Востоке Украины входят два армейских корпуса общей штатной численностью 35500 человек. Они непосредственно подчинены оперативному командованию, созданному на базе Восьмой общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего рабочего визита в Луганской и Донецкой областях, где он встретился с военнослужащими.

Теперь в России знают, что мы готовы к отпору, и девять граммов свинца припасли для каждого, кто придет к нам с мечом,

– подчеркнул Петр Порошенко.

Читайте также: Что известно о Сергее Наеве, новоизбранного командующего Объединенных сил

Он отметил, что командные должности в этих корпусах с уровня командира взвода, командира роты и дальше командира батальона, бригады занимают российские кадровые офицеры.

"Всего на оккупированных территориях украинским войскам противостоит почти семьсот танков; более тысячи бронированных боевых машин; более тысячи артиллерийских систем и 300 реактивных систем залпового огня. Вся эта "армада"– поставлена ​​Россией. Наемников готовят в российских учебных центрах в оккупированном украинском Крыму, в Ростовской и Белгородской областях России", – также отметил он.

Читайте также: Порошенко поручил подготовить изменения в Конституцию о стремлении членства Украины в НАТО и ЕС

Кроме того, для подготовки подразделений оккупационных войск российское командование создало сеть полигонов во временно оккупированных районах Донетской и Луганской областей и организовало на них проведение полного комплекса мероприятий оперативной и боевой тренировки.

"Эти мероприятия проводятся в сроки, установленные командованием Южного военного округа Вооруженных Сил РФ в единственной, – подчеркиваю, единственной –системе подготовки войск и штабов российской армии к военным действиям против Украины", – подчеркнул Президент.