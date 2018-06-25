9 идей золотого маникюра для коротких ногтей: фото
Летом блестящий маникюр всегда будет в тренде, поскольку он прекрасно сияет и переливается на солнце.
Золотой маникюр можно сделать с помощью декоративной фольги или блесток или скомбинировать несколько цветов. Такой дизайн идеальный вариант для вечернего выхода.
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Предлагаем просмотреть подборку вариантов золотого маникюра, который будет прекрасно смотреться на коротких ногтях.
Источник: 24 Канал
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