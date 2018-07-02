9 камер на одном смартфоне – уникальная разработка компании Light

Компания Light представила уникальную концепцию и даже разработала рабочий прототип, в котором на задней панели смартфона размещено сразу девять объективов.

Об этом пишет Techtoday.in.ua.

Такое количество объективов позволяет получать одну общую картинку разрешением 64 МП. По словам разработчиков, также таким образом можно улучшить качество съемки в условиях плохого освещения и упростить воплощение фотоэффектов на основе глубины резкости.

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Конечно, если эту технологию внедрят в конкретной модели смартфона, то это будет устройство топового уровня.

Кроме того, Light выпускает отдельную фотокамеру с этой же технологией, правда аппарат получит сразу 16 объективов общим разрешением 52 мегапикселя. Это устройство стоит 1950 долларов (50 700 гривен).

При этом изданию Washington Post удалось выяснить, что технология Light может появиться в смартфонах уже в этом году. Разработчик проводит переговоры с производителем Foxconn, на мощностях которого собирают iPhone.

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