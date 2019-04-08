9 лет за кражу из воинской части: суд вынес приговор "солдату-хакеру"

Военнослужащий-контрактник решился на кражу уникального оборудования из воинской части на почти миллион гривен, потому что мечтал открыть "ферму по изготовлению биткойнов". Вместо этого получил приговор суда и наказание за преступление – 9 лет лишения свободы.

Суд в Житомире вынес приговор – 9 лет лишения свободы виновному в краже из воинской части деталей интерактивного комплекса имитационного моделирования боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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Следствие выявило, что солдат-контрактник был оператором группы имитационного моделирования и имел доступ к компьютерному классу с интерактивным комплексом. Просто во время выполнения своих обязанностей "солдат-хакер" незаконно завладел деталями комплекса на 850 тысяч гривен", как указано в сообщении прокуратуры.

Комната интерактивного комплекса имитационного моделирования боевых действий

Эти детали вор продавал, а на полученные деньги хотел приобрести "ферму по изготовлению биткойнов".

Впрочем, этого ему быстро не удастся достичь, ведь кроме заключения суд обязал мужчину возместить причиненные государству убытки – 597 тысяч гривен (часть деталей на 370 тысяч гривен правоохранителям удалось вернуть, обнаружив покупателей краденого в Киеве и Львове).