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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      9 мая в оккупированном Крыму: Аксенов, БТРы и дети в георгиевских лентах

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      День победы в оккупированном Крыму
      День победы в оккупированном Крыму / Коллаж 24 канала

      По случаю 9 мая в оккупированном Крыму провели пророссийскую акцию "Бессмертный полк" и ряд парадов в разных городах. Участие в ней принял весь оккупационный "бомонд" – самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов, экс-прокурор Наталья Поклонская и заместитель председателя "Совета министров Республики Крым Лариса Опанасюк, которая является матерью музыкального дуэта ANNA MARIA.

      Чуда не произошло и все участники мероприятий к 9 мая в оккупированном Крыму имели на себе георгиевские ленты, которые в Украине запрещены законом. Люди несли в руках портреты участников Второй мировой войны.

      Читайте также: Портреты главарей, форма НКВД и Сталин: фото парада ко Дню победы на оккупированном Донбассе

      Больше всего бросаются в глаза фото детей-участников мероприятий к 9 мая. Многих из них одели в военную форму, советские пилотки и понацепляли георгиевские ленты.

      Читайте также: "Бессмертный полк" завершил пророссийский марш в Киеве: задержанные и словесные перепалки

      Крым 9 мая дети парад
      Мероприятия к 9 мая в оккупированном Крыму

      Смотрите видео с военного парада в оккупированной Керчи:

      Что такое "Бессмертный полк"? Российская общественная организация, начальная цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Эта организация начала активно действовать на территории других государств, в частности и в Украине: 9 мая акции проходили и в Киеве.

      В общем, так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция "Бессмертный полк" направлена не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной.

      Смотрите видео с акции "Бессмертный полк" в Киеве:

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      Теги: 9 мая День Победы Новости Украины Российская пропаганда Дети и несовершеннолетние Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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