9 мая в оккупированном Крыму: Аксенов, БТРы и дети в георгиевских лентах

По случаю 9 мая в оккупированном Крыму провели пророссийскую акцию "Бессмертный полк" и ряд парадов в разных городах. Участие в ней принял весь оккупационный "бомонд" – самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов, экс-прокурор Наталья Поклонская и заместитель председателя "Совета министров Республики Крым Лариса Опанасюк, которая является матерью музыкального дуэта ANNA MARIA.

Чуда не произошло и все участники мероприятий к 9 мая в оккупированном Крыму имели на себе георгиевские ленты, которые в Украине запрещены законом. Люди несли в руках портреты участников Второй мировой войны.

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Симферополь

Может,вам будет любопытно,как Лариса Опанасюк,действующий вице премьер в"правительстве"Крыма и мама недо-Евро-близняшек АнныМарии чтит дидов со всей нашей кодлой дидопочитателей pic.twitter.com/BiV6nDEA9g — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9 мая 2019 г.

Больше всего бросаются в глаза фото детей-участников мероприятий к 9 мая. Многих из них одели в военную форму, советские пилотки и понацепляли георгиевские ленты.

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Мероприятия к 9 мая в оккупированном Крыму

На улицах оккупированного украинского города Симферополь парад железа оккупантов и шабаш бесноватых мародеров из под поребрикаhttps://t.co/4QnwlZtzlj pic.twitter.com/GpHMkG13g8 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9 мая 2019 г.

Симферополь сегодня

Это все у нас каждый день по Крыму шнырит

Кроме захолустных лаптей-понаехов смотреть на це не может быть интересно никому в Крымуhttps://t.co/6LMGdjfdQk pic.twitter.com/ttA5rveXEM — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9 мая 2019 г.

Смотрите видео с военного парада в оккупированной Керчи:

Что такое "Бессмертный полк"? Российская общественная организация, начальная цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Эта организация начала активно действовать на территории других государств, в частности и в Украине: 9 мая акции проходили и в Киеве.



В общем, так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция "Бессмертный полк" направлена не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной.

Смотрите видео с акции "Бессмертный полк" в Киеве: