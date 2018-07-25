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9 овощей и фруктов, которые прекрасно поднимут настроение

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9 овощей и фруктов, которые поднимают настроение
9 овощей и фруктов, которые поднимают настроение / diety.pp.ua

Когда хочется поднять себе настроение, не ешьте шоколад – вам помогут обычные свежие фрукты и овощи, которые содержат фруктозу и те же эндорфины – "гормоны счастья".

1. Много эндорфинов, фруктовых кислот и витамина С имеют киви. Два таких фрукта в день поднимут настроение и укрепят иммунитет, передает Вeautyhack.

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2. Превосходным естественным источником эндорфинов, который не испортит фигуру, является груша. В одном фрукте всего 57 калорий.

3. Ананасы содержат витамины С и B, тиамин и грубые пищевые волокна, которые утоляют голод и прекрасно справляются с усталостью.

Кроме того, экзотические фрукты помогают усваивать тяжелую пищу, в частности мясо.

Ананас

4. В тыкве есть бета-каротин и витамин B, которые помогут проснуться. Поэтому ее полезно есть утром.

5. Антистрессовые свойства имеет морковь – благодаря бета-каротину, который в организме превращается в витамин А.

6. Сливы полезны при бессоннице – благодаря витамину B они укрепляют нервную систему.

Слива

7. Помидоры черри тоже сладкие и полезные, они содержат много органических кислот и антиоксидантов.

8. Клубника утоляет голод и заряжает витаминами, которые поднимают настроение.

9. Черешня поднимает настроение и еще и имеет обезболивающий эффект.

Черешня

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Лечение LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Народная медицина Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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