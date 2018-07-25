9 овощей и фруктов, которые прекрасно поднимут настроение
Когда хочется поднять себе настроение, не ешьте шоколад – вам помогут обычные свежие фрукты и овощи, которые содержат фруктозу и те же эндорфины – "гормоны счастья".
1. Много эндорфинов, фруктовых кислот и витамина С имеют киви. Два таких фрукта в день поднимут настроение и укрепят иммунитет, передает Вeautyhack.
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2. Превосходным естественным источником эндорфинов, который не испортит фигуру, является груша. В одном фрукте всего 57 калорий.
3. Ананасы содержат витамины С и B, тиамин и грубые пищевые волокна, которые утоляют голод и прекрасно справляются с усталостью.
Кроме того, экзотические фрукты помогают усваивать тяжелую пищу, в частности мясо.
4. В тыкве есть бета-каротин и витамин B, которые помогут проснуться. Поэтому ее полезно есть утром.
5. Антистрессовые свойства имеет морковь – благодаря бета-каротину, который в организме превращается в витамин А.
6. Сливы полезны при бессоннице – благодаря витамину B они укрепляют нервную систему.
7. Помидоры черри тоже сладкие и полезные, они содержат много органических кислот и антиоксидантов.
8. Клубника утоляет голод и заряжает витаминами, которые поднимают настроение.
9. Черешня поднимает настроение и еще и имеет обезболивающий эффект.
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