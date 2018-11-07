9 пищевых привычек, которые останавливают старение кожи

Питание является основой стройной фигуры и подтянутой хорошей кожи. Поэтому, чтобы поддерживать тело в хорошей форме, стоит обратить внимание на несколько важных пищевых привычек.

1. Не ешьте или максимально ограничьте сахар и ограничивайте продукты с высоким гликемическим индексом, Сosmo.

2. Ограничьте употребление цельного молока, ведь оно содержит гормоны, влияющие на выработку кожного сала.

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3. Ешьте много овощей, в частности, зеленых. Ведь клетчатка очищает организм – выводит из него токсины и шлаки.

4. Пейте ежедневно 2 литра чистой воды.

5. Ешьте белковую пищу (мясо, рыба, курица, индейка, яйца, морепродукты). Ведь при недостатке белка кожа становится тоньше и теряет эластичность.

6. Ешьте омега-3 жирные кислоты, которые сохраняют в организме коллаген (отвечает за упругость и отсутствие морщин на коже). Для поддержания красоты можно пить коллаген в капсулах и принимать витамин D3.

7. Если кожа сохнет и шелушится – добавьте в рацион больше углеводов, жиров и витамина А. Их можно найти в красных и оранжевых фруктах и ​​овощах.

8. Избежать мимических сморчков поможет витамин С. Ешьте черную смородину, цитрусовые и пейте отвар из шиповника.

9. Комплекс витаминов, которые содержится в орехах, яичном желтке, печени и пивных дрожжах, помогут избежать длительного устойчивого возбуждения нервных центров и мышечной ткани.

Что такое гликемический индекс? Это показатель, который показывает, с какой скоростью тот или иной пищевой продукт расщепляется в организме человека и превращается в глюкозу – главный источник энергии. Чем быстрее расщепляется продукт, тем выше его гликемический индекс. За эталон была принята глюкоза, гликемический индекс которой равен 100. Это важный показатель, который учитывается при составлении диет для людей с сахарным диабетом и избыточным весом.

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