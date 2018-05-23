9 продуктов, которые придадут коже естественное сияние

Лучшими друзьями здоровой кожи является свежая зелень, овощи и фрукты. Продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и другими питательными веществами, могут существенно улучшить цвет лица.

Эти продукты в паре с защитой от солнца и обычными процедурами по уходу способны придать коже естественное сияние и красивый вид.

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Цитрусовые

Апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы создают удивительный коктейль. Витамин С помогает вашей коже вырабатывать коллаген для разглаживания.

Употребление этого витамина является ключевым элементом для улучшения общей текстуры кожи,

– говорит эксперт Мирела Митан.

Кроме того, витамин С является антиоксидантом, который может защитить от повреждения солнцем и гиперпигментации.

Цытрусовые

Черника

Их глубокая фиолетовая пигментация намекает на их высокое содержание антиоксидантов, в частности, антоцианы и биофлавоноиды. Употребление черники способно избавить кожу от токсинов (например, свободных радикалов) изнутри.

Черника

Зеленый чай

Когда зеленый чай горячий, он выпускает катехины, тип антиоксидантов с противовоспалительными и противораковыми свойствами, которые могут способствовать увеличению кровотока на кожу.

Исследования 2007 года The Journal of Nutritional Biochemistry показало, что употребление от двух до шести чашек в день может помочь предотвратить рак кожи (хотя это не освобождает вас пренебрегать солнцезащитным кремом).

Зеленый чай

Сафлоровое масло

Омега-6 жирные кислоты, которые обнаружили в сафлоровом масле, являются богатыми увлажняющими средствами. Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что это масло также обладает противовоспалительным эффектом.

Сафлоровое масло

Бульон

Многие знаменитости сменили свой утренний кофе на бульон. Поскольку это блюдо очень богато коллагеном – богатым белком в организме, выявленным в коже, костях, мышцах и сухожилиях.

И хотя коллаген, который вы едите, не превращается в коллаген в вашей коже, исследования в Journal of Skin Pharmacology and Physiology показало, что потребление коллагена может реально повысить эластичность и способствует повышению увлажнения кожи.

Бульон

Шпинат

Витамин Е и бета-каротин, которыми богат шпинат, защищают клетки кожи от свободных радикальных повреждений (что может вызвать рак кожи и преждевременное старение).

Шпинат

Сладкий картофель

Как и апельсины, сладкий картофель также богат витамином С, который разглаживает морщины. Исследования в The American Journal of Clinical Nutrition показали, что добровольцы, которые потребляли около четырех миллиграммов витамина С (около половины маленькой сладкой картофелины) ежедневно в течение трех лет, уменьшили появление морщин на 11 процентов.

Сладкий картофель

Помидоры

Ликопин, который делает помидоры красными, помогает защитить кожу от свободных радикалов, вызванных ультрафиолетовыми лучами.

На половину чашки готовых помидоров или макаронного соуса приходится 16 мг ликопина.

Помидоры

Тунец

Тунец содержит селен, который помогает сохранить эластин и протеин, которые сохраняют кожу гладкой и плотной. Также антиоксидант защищает от солнца (он останавливает свободные радикалы, образующиеся под воздействием УФ).

Также высокое содержание жирной кислоты омега-3 в тунце помогает сохранить коллаген, бороться с воспалением и поддерживать кожу здоровой.

Тунец