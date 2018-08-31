9 роскошных лаков с блестками, которые вы захотите носить постоянно

Сияющий маникюр всегда хороший выбор, будь то с крупными или мелкими блестками.

Более того, мерцающий лак подойдет к осенним образам, сделав яркий акцент. Читайте также: Французский маникюр: нетипичные идеи классического покрытия Смотрите дальше девять лаков, которые помогут сделать ногти сияющими. Butter London в оттенке "Lovely Jubbly" Lovely Jubbly Smith & Cult в оттенке "Dirty Baby" Dirty Baby JINsoon в оттенке "Verismo" Verismo OPI в оттенке "This Color's Making Waves" This Color's Making Waves Chanel в оттенке "Émeraude" Émeraude Sally Hansen Color Therapy в оттенке "Therapewter" Therapewter Julep в оттенке "Brooklyn" Brooklyn Essie в оттенке "Set in Stones" Set in Stones Nails Inc. Caffeine Hit в оттенке "Rise & Grind" Rise & Grind