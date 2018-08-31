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9 роскошных лаков с блестками, которые вы захотите носить постоянно

82 Читати новину українською
Топ-9 блестящих лаков
Топ-9 блестящих лаков

Сияющий маникюр всегда хороший выбор, будь то с крупными или мелкими блестками.

Более того, мерцающий лак подойдет к осенним образам, сделав яркий акцент.

Читайте также: Французский маникюр: нетипичные идеи классического покрытия

Смотрите дальше девять лаков, которые помогут сделать ногти сияющими.

Butter London в оттенке "Lovely Jubbly"

Lovely Jubbly

Smith & Cult в оттенке "Dirty Baby"

Dirty Baby

JINsoon в оттенке "Verismo"

Verismo

OPI в оттенке "This Color's Making Waves"

This Color's Making Waves

Chanel в оттенке "Émeraude"

Émeraude

Sally Hansen Color Therapy в оттенке "Therapewter"

Therapewter

Julep в оттенке "Brooklyn"

Brooklyn

Essie в оттенке "Set in Stones"

Set in Stones

Nails Inc. Caffeine Hit в оттенке "Rise & Grind"

Rise & Grind

Теги: LifeStyle Маникюр Красота
Источник: cosmopolitan.com
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