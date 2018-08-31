9 роскошных лаков с блестками, которые вы захотите носить постоянно
Сияющий маникюр всегда хороший выбор, будь то с крупными или мелкими блестками.
Более того, мерцающий лак подойдет к осенним образам, сделав яркий акцент.
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Смотрите дальше девять лаков, которые помогут сделать ногти сияющими.
Butter London в оттенке "Lovely Jubbly"
Lovely Jubbly
Smith & Cult в оттенке "Dirty Baby"
Dirty Baby
JINsoon в оттенке "Verismo"
Verismo
OPI в оттенке "This Color's Making Waves"
This Color's Making Waves
Chanel в оттенке "Émeraude"
Émeraude
Sally Hansen Color Therapy в оттенке "Therapewter"
Therapewter
Julep в оттенке "Brooklyn"
Brooklyn
Essie в оттенке "Set in Stones"
Set in Stones
Nails Inc. Caffeine Hit в оттенке "Rise & Grind"
Rise & Grind
Источник: cosmopolitan.com
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