9 секретов во взаимоотношениях с детьми для счастливых родителей
Родители любят ребенка не за успехи или хорошее поведение, его просто любят – без условий. Но не всегда достичь понимания и гармонии в отношениях со своим чадом легко.
Быть отцом – задача из сложных, и далеко не все с ней хорошо справляются, пишет 4Mamas.
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Как же достичь гармонии во взаимоотношениях со своими детьми, не делать ошибок из собственного детства, не ругать их, а правильно объяснять ситуацию – смотрите в интересной инфографике с советами от специалистов.
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Источник: 24 Канал
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