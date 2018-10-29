9 секретов во взаимоотношениях с детьми для счастливых родителей

Родители любят ребенка не за успехи или хорошее поведение, его просто любят – без условий. Но не всегда достичь понимания и гармонии в отношениях со своим чадом легко.

Быть отцом – задача из сложных, и далеко не все с ней хорошо справляются, пишет 4Mamas.

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Как же достичь гармонии во взаимоотношениях со своими детьми, не делать ошибок из собственного детства, не ругать их, а правильно объяснять ситуацию – смотрите в интересной инфографике с советами от специалистов.

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