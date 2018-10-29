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      9 секретов во взаимоотношениях с детьми для счастливых родителей

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      Как достичь гармонии во взаимоотношениях со своими детьми
      Как достичь гармонии во взаимоотношениях со своими детьми / ukrhealth.net

      Родители любят ребенка не за успехи или хорошее поведение, его просто любят – без условий. Но не всегда достичь понимания и гармонии в отношениях со своим чадом легко.

      Быть отцом – задача из сложных, и далеко не все с ней хорошо справляются, пишет 4Mamas.

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      Как же достичь гармонии во взаимоотношениях со своими детьми, не делать ошибок из собственного детства, не ругать их, а правильно объяснять ситуацию – смотрите в интересной инфографике с советами от специалистов.

      Як виховувати дітей: поради для батьків

      Як виховувати дітей: поради для батьків

      Як виховувати дітей: поради для батьків

      Як виховувати дітей: поради для батьків

      Як виховувати дітей: поради для батьків

      Як виховувати дітей: поради для батьків

      Як виховувати дітей: поради для батьків

      Як виховувати дітей: поради для батьків

      Як виховувати дітей: поради для батьків

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Советы Здоровье Психология Дети
      Источник: 24 Канал
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